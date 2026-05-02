Nuevos reproches del Principado al Ayuntamiento por el parking de la avenida de Portugal: "Es necesario un plan de gestión"

El consejero de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo, hizo uso de las redes sociales para un nuevo reproche al Ayuntamiento de Gijón, esta vez a cuenta del aparcamiento de la avenida de Portugal, una obra realizada por el Principado con financiación de la Unión Europea, pero que gestionará el Consistorio. "Es importante destacar el carácter excepcional del esfuerzo que está realizando el Gobierno de Asturias, que está yendo más allá de sus competencias para colaborar de forma directa en la mejora de la movilidad en la ciudad", señaló Calvo.

En su reflexión citó tres aspectos. El primero, las bonificaciones al transporte público, con el sistema Conecta, que permite viajar en transporte urbano por 0,45 euros por viaje. "En Gijón, estas bonificaciones suponen más de 5 millones de euros anuales asumidos por el presupuesto del Principado", asegura el socialista.

Sobre el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, que sigue cerrado y está provocando nuevas quejas vecinales, Calvo defendió que "para su entrega y puesta en servicio es necesario que el Ayuntamiento presente un plan de gestión que garantice su uso como infraestructura disuasoria". Y que ese plan de gestión debe realizarse "conforme a los objetivos exigidos por la financiación europea: reducir el tráfico al centro, favorecer la intermodalidad y disminuir emisiones".

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El otro proyecto que destaca el consejero en sus redes sociales, además del paseo del Muro y el parking, es el plan de vías, que podrá iniciar pronto la licitación de su primera fase y en cuya puesta en marcha participan presupuestariamente el Principado, el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes.