El proyecto de la Champanera prevé 16 millones de inversión

Los promotores del parque empresarial vinculado a la energía verde en los terrenos de la antigua Champanera de Villaviciosa, en la parroquia de Cabueñes, prevén una inversión de 16 millones de euros en cuatro años para el desarrollo completo del proyecto, que incluye un centro tecnológico, oficinas, un espacio industrial para oficinas y talleres, una electrolinera, un auditorio, un restaurante, un espacio de usos múltiples y una oficina de recepción.

La urbanización de los terrenos se prevé que comience en cuanto se remate la tramitación con el Ayuntamiento de Gijón, donde el pasado jueves varios de los impulsores del proyecto lo presentaron acompañados por miembros del equipo de gobierno municipal. A continuación, el proyectos se desarrollará por fases. La primera de ellas, que se puede prolongar de 18 a 24 meses, incluirá un edificio de oficinas y previsiblemente la electrolinera, la cual prestará servicio no sólo a quienes trabajen en este parque empresarial, sino a cualquier usuario. El restaurante que se contempla en el proyecto, también estaría abierto al público en general.

La construcción de un edificio para acoger empresas de forma permanente se iniciará en cuanto los promotores cuenten con un número suficiente de contratos para su ocupación. Se prevé que pueda acoger entre 20 y 25 empresas.

Varias empresas asturianas ya han expresado una manifestación de interés por alquilar espacio en este futuro parque empresarial, entre ellas la "spin-off" de la Universidad de Oviedo Plexigrid que se dedica a la gestión inteligente de redes eléctricas de baja tensión, con clientes en diversos países y que está interesada en instalar su centro de control en el parque empresarial que promueve Asturias GreenHUB. De momento sólo hay expresiones de interés, sin que se hayan firmado aún contratos para el alojamiento de empresas en el futuro parque empresarial ubicado en el entorno de Los Maizales, cerca de otros espacios de la Milla de Conocimiento. También se están produciendo contactos con empresas de fuera de Asturias. La mayor parte los contactos son con empresas del ámbito de las energías limpias y, en menor medida, con empresas del ámbito de la economía circular.

En cuanto a la puesta en servicio de la electrolinera con recarga rápida y tienda, los promotores del proyecto ya están en conversaciones al respecto con operadores de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Para el desarrollo de un centro tecnológico especializado en energía, los promotores han contactado con el Principado de Asturias, si bien los planes para su construcción son flexibles, pudiendo desarrollarse con el apoyo de alguna administración o de fondos europeos captados por alguna empresa privada. La inversión en el conjunto del proyecto de unos 16 millones de euros podría llegar a superarse en función precisamente de los proyectos que se planteen para ese centro tecnológico. Además de los espacios para acoger a empresas de forma permanente, el plan contempla espacios para alquilar a empresas que estén interesadas sólo en trabajar puntualmente ahí durante un tiempo y espacios disponibles para la celebración de eventos.

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Los promotores de esta iniciativa empresarial destacan las sinergias de la misma con otros espacios de la Milla del Conocimiento como el campus universitario y el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.