"De Pura Madre", la única sidra sin trasegar con nombre propio

Recién salida de las entrañas del tonel. En su preciso punto de pureza, textura y sabor. De edición limitada, como nunca nadie la probó antes. "De Pura Madre" es la única con nombre propio, la primera sidra del año de Sidra JR, especial por muchos motivos y una bendición para los amantes de la buena sidra, que ya la pueden pedir en sus sidrerías de confianza.

Cada tonel del llagar de Sidra JR lleva la esencia de Asturias en su interior. La primera sidra del año, bajo la etiqueta de "De Pura Madre", indica el estreno de la nueva cosecha de sidra tradicional JR. De manera temporal, sustituye a la etiqueta verde. Su excepcionalidad se debe, principalmente, a que no ha sido trasegada; es decir, no se ha eliminado la madre.

La primera sidra del año es referencia por su acentuado sabor y aroma fresco y afrutado, cuya principal diferencia respecto a la sidra que se comercializa habitualmente radica en el descanso de la misma con las borras en el tonel hasta su embotellado final, lo que acabará acentuando su carácter y enfatizando su calidad.

La elaboración de esta sidra, no obstante, es tarea ardua. Para ello es clave una correcta selección de las manzanas, que son el alma de la bebida de Asturias. Únicamente una acertada combinación de variedades dulces, ácidas y amargas proporcionan unas cualidades inigualables en la obtención de sidra natural de calidad, como "De Pura Madre".

"De Pura Madre" refleja el trabajo del llagar, la calidad de la cosecha y su saber hacer, el mismo que lo ha caracterizado desde que se fundara, hace más de 100 años.

En Sidra JR se defiende la tradición sidrera con orgullo y dedicación. Sin artificios ni correcciones, degustar "De Pura Madre" significa saborear lo mejor de Asturias.

En las visitas que los interesados pueden hacer al llagar, conocerán de cerca todo el proceso de elaboración de su sidra: desde que la manzana está en el árbol, hasta que se transforma en sidra y se embotella, para terminar con una degustación de unos culines

"De Pura Madre" es, y todo el mundo lo ha de saber, para gente de pura madre.