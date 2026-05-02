Santa Bárbara honra sus raíces para conmemorar los 70 años del poblado: "Nos sentimos muy identificados con el barrio"

El poblado de Santa Bárbara nació por la necesidad de proporcionar vivienda a los trabajadores de la Fábrica de Moreda. Se diseñó como una suerte de "ciudad en miniatura" con 202 casas de estilo homogéneo. Este viernes el barrio quiso rememorar sus raíces con una emotiva jornada para conmemorar el 70.° aniversario de su origen. Fue un lejano 1 de mayo de 1956. Un lugar que "significa mucho", resaltó Ángel Pérez, líder vecinal, durante un acto celebrado en el centro social en el que se homenajeó a alrededor de medio centenar de los primeros pobladores mediante familiares, en su mayoría descendientes directos.

El festejo tenía un triple objetivo, "recordar los orígenes, honrar a quienes pusieron los cimientos y seguir construyendo barrio juntos", indicó Ángel Pérez, maestro de ceremonias de una cita en la que los agasajados recibieron, como detalle, una retrospectiva en fotografías de la transformación de Santa Bárbara. "La gente se siente muy identificada con el poblado", ensalzó Pérez.

A la jornada también acudieron Susi Martínez y Purificación Bedriñana, líderes vecinales de Nuevo Gijón y Roces, respectivamente. Cecilia Lagunas observaba en primera fila el desarrollo del encuentro. A sus 86 años, ella fue una de las homenajeadas. En 1962 se asentó en Santa Bárbara. Su marido trabajaba en Moreda. "Aquí era todo felicidad", afirmó Lagunas, que recordó con gracia que en su momento ella era la madre más joven de su calle. "Entonces jugaba con todos los críos", bromeaba Cecilia Lagunas, actualmente residente en Soria.

"Un potente presente"

"Queremos que Santa Bárbara tenga un presente potente y también futuro", reivindicó Ángel Pérez. Uno de los proyectos que ilusionan es el de la comunidad energética, cada día más cerca de echar a andar bajo el nombre de "Asoleyar".

Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, también tomó la palabra. "Santa Bárbara es un ejemplo de cómo el asociacionismo, la implicación vecinal y el sentimiento de pertenencia pueden marcar la diferencia en la vida de un lugar", señaló el edil popular, que hizo un repaso por la historia del poblado. Comentó que las viviendas contaban con un pequeño huerto, que había servicios propios como el economato, la iglesia o la escuela, que los residentes atravesaron dificultades por el retraso en la llegada del agua corriente o el alcantarillado... "Lejos de resignarse, los vecinos supieron organizarse, colaborar y dar respuesta a sus propias necesidades", destacó Abel Junquera, que recalcó que el poblado evolucionó hasta granjearse una "identidad basada en la solidaridad, la cooperación y el compromiso colectivo". "Celebramos un aniversario, pero también una forma de entender la vida en común, el mayor patrimonio que tiene este barrio", culminó el concejal.

La jornada comenzó con una sesión vermú amenizada por la tertulia "Peña Careses". También hubo comida de hermandad. "Ha habido conversaciones, se han compartido vivencias... Hay vecinos que hacía años que no se veían", sostuvo Ángel Pérez, encantado con la acogida de la festividad.

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Un momento cumbre llegó con el tributo especial a Luisa González, de 99 años. Ana Osorio, como representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV), le entregó un ramo de flores. "Estoy muy contenta y agradecida; me ha felicitado mucha gente", confesó después González, que hasta hace año y medio vivía en Santa Bárbara. "Antes era más estrecha la vida de obreros... pero bien, yo aquí no lo pasé mal", subrayó la agasajada. La artista Belén Rodríguez puso el broche al festivo día con un baile que animó a grandes y pequeños.