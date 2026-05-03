Los alumnos del colegio Montevil redoblan sus esfuerzos para conseguir un nuevo parque en Gijón: "Sería un sueño transformar la ciudad desde el aula"

En el colegio Montevil la ilusión está por las nubes. El empeño que está poniendo para que su "Parque por los Derechos de la Infancia" se haga realidad es encomiable. Una iniciativa nacida en clase, diseñada por el alumnado, y convertida en propuesta urbana. Cuenta, además, con el apoyo del Ayuntamiento. En el cole han ido un paso más allá con el impulso de una recogida de firmas. Ya van alrededor de 2.000 entre papel y las logradas en una plataforma de internet. "Somos optimistas; es el sueño de cualquier maestro transformar la cuidad desde un aula", afirma Miguel Álvarez, profesor y coordinador del proyecto.

La propuesta empezó a trabajarse hace ya más de un año. El objetivo, virar del "prohibido jugar" a un espacio libre, de ocio, que simbolizase creatividad y participación infantil. "Lo más interesante es que ellos (los alumnos) pensaron desde el principio que el parque debía ser inclusivo", recalca Miguel Álvarez. En ese sentido, el Grupo Social ONCE ofreció en el centro un taller de cara a que el parque también sea accesible para las personas con discapacidad visual. El Montevil plantea dos ubicaciones: Los Pericones o el Solarón. Habría un mariposario, un huerto urbano, una tirolina, rocódromo, zonas de dibujo, pistas de fútbol y patinaje, columpios y rampas accesibles o un "Bosque por los Derechos de la Infancia", donde se plantarían y apadrinarían árboles.

El proyecto tuvo una presentación en noviembre, a la que acudió Carlos Llaca, director de Juventud y Proyectos Educativos. Hace un par de meses también conoció de primera mano la iniciativa la Alcaldesa, Carmen Moriyón. Ahora se espera que por el colegio se pase Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras, para saber los detalles de un plan ambicioso cuanto menos. "Rebautizamos la campaña como ‘Gijón, capital de la Infancia’; sería una situación única en la que unos niños, a partir de una frustración, propongan un parque y se llegue a hacer", comenta Miguel Álvarez.

Los alumnos del colegio Montevil redoblan sus esfuerzos para conseguir un nuevo parque en Gijón (en imágenes) / Marcos León

Son los escolares de sexto de Primaria los implicados en la iniciativa. El año pasado estaban en quinto. "Ojalá se haga el parque para que todos los niños puedan jugar", señala el alumno Pablo León, que destaca lo "entretenido" que ha sido todo el proceso, desde la germinación de la idea al diseño en sí del lúdico espacio que anhela el Montevil. "Lo hemos hecho con mucha creatividad", ensalza el crío. "Si se consigue sería un logro", agrega Xana Salazar. Coincide Marta San Agustín. "Estaríamos muy orgullosos de que los niños con necesidades especiales tuviesen un lugar para jugar", asegura la estudiante.

Peticiones de ayuda a colectivos, negocios y hasta el Sporting

Como quien dice, la bola del proyecto se ha hecho cada vez más grande en el colegio Montevil, empujado por la metodología "Negaposi", que aboga por transformar lo negativo en positivo. Toda la comunidad educativa está involucrada. "Yo he ido a bares y restaurantes a pedir firmas y he buscado colaboradores", cuenta Nicolás Álvarez. Los estudiantes han captado avales en clubes de fútbol, de judo, en tiendas... "También le hemos escrito al Sporting y esperamos su apoyo porque el juego libre y el deporte de balón son importantísimos para la ciudad", sostiene el docente Miguel Álvarez.

El reto era que cada alumno obtuviese diez firmas... pero muchos han rebasado esa cantidad. El profesor reivindica la "alta motivación" de los escolares con esta iniciativa, en la que se trabajan diversos contenidos de dibujo, matemáticas, lengua, nuevas tecnologías... "Los rendimientos académicos, en general, están subiendo", manifiesta Miguel Álvarez. El compromiso es máximo. Por ejemplo, Pablo León echó una mano para diseñar la página web del proyecto y editar un vídeo.

Para "expandir" el plan y quizá servir de inspiración, los alumnos enviaron correos a colegios de otras zonas de la ciudad, de España e incluso del mundo. Uno de los siguientes hitos será la presentación de las firmas conseguidas en el Pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Gijón, un acto con el que el Montevil pretende dar fe de la importancia de "invertir en la infancia", con el anhelado parque como símbolo de este deseo.