Las despedidas de soltero toman la ciudad de Gijón: "Es muy raro que creen conflictos"

Cualquiera que este sábado al mediodía pasease por el muelle se encontró a un calamar gigante que realizaba divertidas pruebas bajo el capitaneo de un nutrido grupo de guapas marineras. Esta estampa, repetida por muchos grupos, pero con variadas temáticas, es una que dejó este puente de mayo gracias a un sector que cada vez alimenta de más visitas a la ciudad: las despedidas de soltero. Las agencias organizadoras y los grupos llegados de toda la península destacaron la combinación de gastronomía, fiesta y actividades como el motor de este desplazamiento masivo. "Estos días estuvimos hasta arriba de gente", manifiestan las empresas del sector. En resumen, "estamos completos", sentenciaron ante un tipo de turismo que genera controversia.

Félix Martínez, de Actividades Gijón, y Laura Ferreiro, de Gijón de Farra, coincidieron en su análisis. Solo a través de la agencia que gestiona Ferreiro llegaron unos 60 grupos, unas 500 personas con un perfil de edad de entre 30 y 40 años. Ambos defendieron con firmeza la rentabilidad de este turismo y sostuvieron que el gasto medio por persona no baja de los "300 o 400 euros", copas, taxis y comidas. "Las familias vienen mirando el euro; los chicos y chicas de las despedidas, a todo tren", aseguró Ferreiro, quien también desligó a este tipo de turismo de causar los incidentes en la ciudad, pese a la animadversión que generan entre parte de la población o algunos establecimientos hosteleros que les impiden el paso: "Es muy raro que creen conflicto".

Ya en el tú a tú con estos turistas, en el puerto deportivo, un grupo de Extremadura, en concreto de Hervás (Cáceres), fue quien protagonizó la escena del calamar. Clara Guillebaud, Amanda García, Alba Najas, Fátima Montero y Marta Peñasco decidieron variar el rumbo que lleva a todas estas celebraciones desde su región hacia Sevilla. "Hablaban muy bien del ambiente aquí y no nos arrepentimos", comentaron, tras contratar actividades de "Humor Amarillo" y cenas con espectáculo de drag queens.

Esa misma preferencia por el norte la compartieron sendos grupos llegados de Burgos. Uno de ellos, compuesto por Estefanía Dragos, Leticia Clemente, Jaime Martínez, Alba Marina Andrés, Sara Fernández y Marina Román, llevó a la novia disfrazada de pizza por su profesión. "Elegimos Gijón por el buen clima, la fiesta asegurada, la sidra y la gastronomía", explicaron antes de embarcarse en un paseo marítimo con música. Cerca de ellas, otro grupo burgalés optó por una despedida "híbrida" de chicos y chicas. "Somos el mismo grupo de amigos de siempre", relataron, mientras realizaban yincanas urbanas por el centro, ya que la novia iba de guía turística.

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Sin embargo, no todo fueron facilidades. Un grupo de Nájera (Logroño) y con Juan Pajuela como novio, denunció restricciones en la hostelería local. "Solo porque íbamos disfrazados no nos dejaron entrar en un par de sitios a cenar y eso molesta, aunque en general no hubo mayor problema", lamentaron. Pese a ello, completaron un programa de barranquismo y "escape room", confirmando que este ocio ha evolucionado y se aleja del erotismo de los striptease, que está bastante "pasado de moda" según los promotores de los viajes.