El festival LEV de Gijón regresa a su sacro enclave

El LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) cumple este año su veinte aniversario, una efeméride que, como todas las redondas tienen algo especial. Para algunos, algo de sacro, y en esta edición no falta, especialmente por el regreso del evento de la creación audiovisual a uno de sus más icónicas plazas desde su comienzo: la iglesia de la Universidad Laboral. El honor de volver a actuar en ella tras siete años de impasse por obras recayó en Enrique del Castillo y su "Umbráfono", que se metió al público en el bolsillo gracias a su original propuesta basada en manipulación de película de celuloide y que le hizo merecedor de una tremenda ovación final. "Grandísimo, increíble", se escuchó decir a más de uno, o palabras del mismo sentir, dejando patente que el artista caló en el público del festival, exigente y que sabe a lo que viene.

Myriam Bleau y Pierce Warnecke, en su performance del teatro del complejo monumental. | ÁNGEL GONZÁLEZ

La expectativa de una nueva performance en el templo –que se une a las instalaciones en la capilla de San Esteban del Marque, en El Natahoyo, que debuta; y la colegiata de Revillagigedo, un clásico– era alta y esperada; máxime tras culminarse sus obras de rehabilitación hace tan solo unos meses. El último espectáculo de la programación del LEV en el lugar santo fue "Melting Memories: Engram (data sculpture)" del artista Refik Anadol, en 2019, uno a decir verdad muy diferente del que se presenció ayer, que protagonizó el girar de las bobinas de cine.

Y empezaron a girar. Primero una, con una cinta de varios metros de longitud. A esta a se unieron otras dos, ya que fueron tres las que se movían en simultáneo logrando la textura sonora. Detrás y a los lados varias decenas de ellas con diferentes bandas sonoras, que del Castillo fue combinando durante el show con la precisión de un científico en su laboratorio, aunque menos pulcro, ya que las manipuló incluso con los dedos desnudos para lograr matices.

Los espectadores pronto se metieron de lleno en la propuesta, algo a lo que colaboró, además de la sonoridad del templo, la belleza del enclave, que cautivó a muchos y tiene razón de ser, ya que se trata de la cúpula elíptica más grande de Europa. Las vibras del ambiente otro punto a favor, con personas rodeando el escenario, pero también muchos otros por la periferia, por los escalones, más alejados; otros, sentados por el suelo, dando la sensación de que en vez de estar en un Gijón fuese un Berlín, confirmando ese aire "de vanguardia" del que se lleva tiempo hablando que está logrando la ciudad a base de propuestas culturales como la presente.

En cuanto a lo que quizá fue lo más importante, por encima de la presentación o el enclave, los sonidos, comenzaron siendo más espaciados, acompasando, para ir logrando a través de los 45 minutos aproximados que duró el pase alcanzar cotas industriales, no siderúrgicas, pero si de compañía textil, en cierto modo, dados los materiales utilizados en este proyecto que el artista jiennense dio a luz en el 2018 haciendo uso de artefactos de lectura óptica, analógicos, ideados por sí mismo y que hoy, domingo, a las 18.00 horas, habrá una nueva ocasión de disfrutar en el mismo lugar.

Teatro y LABoral

Tras el recital en la iglesia, el festival continuó en el teatro del complejo monumental con el esperado menú compuesto por las propuestas de Myriam Bleau & Pierce Warnecke, "Nontech" y "Tacit Group", para culminar la jornada más potente del LEV con la "fiesta" en la nave de LABoral, que a partir de la medianoche acogió los espectáculos de "Nova Materia", "Catnapp", "Uziq & ID:Mora" y "NikNak" hasta bien entrada la madrugada.

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