El Grupo Covadonga encara su futuro con un aluvión de obras en sus cuatro sedes

Estamos en el camino correcto”. Con esas palabras del presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, se puede resumir el marchamo de la entidad sociodeportiva con más socios de toda Asturias. Un club que enfoca el 2026 con obras de diferente calado en sus cuatro sedes, siendo la de Las Mestas la que se lleva la palma. Ahí el conjunto gijonés desarrolló y adjudicó el anteproyecto de lo que será el futuro pabellón de usos múltiples, seguramente la joya de la corona en cuanto a actuaciones pendientes. Pero la lista va de lo macro a lo micro y ahí también hay pequeñas actuaciones y ampliaciones, como la adquisición de un nuevo local para crecer en la sede del paseo de Begoña o el arreglo de la fachada del edificio social en la parroquia de Mareo.

El Grupo cuenta con tener más pronto que tarde el proyecto de lo que será el nuevo pabellón de la zona norte. La actuación se plantea como estratégica para afrontar la “imprescindible renovación” del edificio actual de la piscina de 25 metros. El proyecto se presentará en firme en una próxima asamblea extraordinaria en la que también se hablará de las vías de financiación sobre la mesa para llevar a cabo el proyecto. Explican desde el club que dicha actuación supondrá “una transformación de gran alcance en el modelo de instalaciones del Grupo”.

Sus características son imponentes. Supondrá crear 300 nuevos metros cuadrados para un nuevo gimnasio. Habrá también más de 500 metros cuadrados de espacios multidisciplinares y salas fitness. Además, se renovarán los vestuarios y se proyectan nuevas áreas de atención al socio. Otro punto destacado es la creación de una nueva lámina de agua climatizada de 1.251 metros cuadrados, a distribuir entre una piscina de 25 metros y ocho calles y otra piscina de tres calles para entrenamientos. “Estamos contentos con ello. Creemos que va a ser de otra galaxia”, asevera Miranda.

La implicación del nuevo pabellón es más grande. Esta obra supondrá una renovación de los accesos principales a las instalaciones de Las Mestas, que son las que más utilizan los socios. Se trata, grosso modo, de reordenar la entrada norte con una nueva plaza central que dé la bienvenida a los grupistas y que, de paso, integre mucho mejor la finca de La Torriente, que fue la última gran ampliación de instalaciones del club y que, poco a poco, cuenta con cada vez más actividad.

Mejoras del gimnasio a los juegos infantiles

Las mejoras en Las Mestas no se quedan ahí. A lo largo del 2025 se han ido actualizando infraestructuras y equipamientos. Se sumaron 94 máquinas de gimnasio, de las cuales 70 se colocaron en el pabellón Sur, donde también se actualizó el sistema de extinción de incendios, y 24 en el Guillermo García. Dentro aún de Las Mestas, se hicieron mejoras en el campo de hockey colocando una nueva iluminación LED y sistema de riego, y se trabaja para homologar la pista para disputar competiciones nacionales e internacionales. A destacar, también, la renovación de zonas de juegos infantiles y actuaciones en la fachada del pabellón de tenis.

Hay vida más allá de Las Mestas. El club trabaja para ir mejorando sus otras tres sedes. Así, por ejemplo, se ha alquilado un nuevo local para ampliar la sede del paseo de Begoña. La inversión, cuentan desde el Grupo, ha sido reducida, pero el beneficio grande. El local se encuentra bajo la sede actual y se dedicará a implementar la actividad de pilates reformer, muy demandada por los socios grupistas.

Obras en el Grupo. / LNE

En Mareo, una sede muy popular, sobre todo ahora, con el verano cada vez más cerca, se plantea una actuación en la fachada del edificio social. Por otro lado, se trabaja en la mejora del entorno de las playas de la piscina y se sumó una grada móvil para competiciones deportivas. Con ello, se cuenta con organizar unos 150 eventos al año. Mientras, en el Grupín de la playa, el año pasado se logró acondicionar la nueva zona de surf.

“Vamos haciendo lo que podemos teniendo en cuenta que tenemos cuatro sedes. Hay que ir poco a poco reparando, porque las instalaciones de Las Mestas tienen su tiempo ya”, resaltó Miranda. El club aprobó en la asamblea ordinaria del pasado miércoles un presupuesto de récord de 16,36 millones de euros. De ahí, explican desde el Grupo, se desprende la generación de fondos por importe de 1,6 millones de euros para inversiones.

Dichas inversiones se realizarán “atendiendo a un análisis continuo de las necesidades propias de un club de las dimensiones del Grupo”. Es decir, no solo habrá grandes inversiones, sino que también se dedicarán fondos a las necesidades de las secciones deportivas y culturales y al resto de actividades que se realizan en el club.

Noticias relacionadas

En ese sentido, destacan desde el Grupo actuaciones “imprescindibles para el día a día” como la renovación de las colchonetas del boulder y del rocódromo o las placas de cronometraje para las piscinas.