Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
El afectado fue trasladado al hospital con lesiones graves con lesiones compatibles con una agresión sexual
De las pesquisas se encargan agentes de la Ufam
Investigación en marcha en la comisaría de El Natahoyo para esclarecer un posible caso de agresión sexual que tiene como afectado a un joven que apareció aturdido en la mañana del pasado viernes en el parque de Los Pericones. Este individuo fue trasladado al Hospital de Cabueñes con lesiones graves compatibles con una violación, pero el caso se investiga con sigilo a la espera de poder ir recabando pruebas.
Las pesquisas están en marcha y corren a cargo de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional. La investigación busca reconstruir las últimas horas del joven y determinar si la presunta agresión sexual tuvo lugar en el propio parque de Los Pericones o en otro sitio. Todos los detalles que pueda ofrecer el denunciante, de origen latinoamericano, podrán servir para esclarecer los hechos.
La localización del joven tuvo lugar en la mañana del viernes, festivo del primero de mayo. Los agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la situación activaron el protocolo correspondiente en casos de delitos sexuales y se llevó al joven a un centro hospitalario para una completa revisión que permita hallar pruebas o indicios de lo ocurrido. Y, en el caso de confirmarse que se trató de una relación sexual sin consentimiento –el joven, según ha podido saber este periódico presentaba heridas graves compatibles con una violación– localizar al responsable de los hechos delictivos. Por el momento no han trascendido muchos datos al respecto.
Los delitos contra la libertad sexual subieron sensiblemente el pasado año en la ciudad. En concreto, según datos del Ministerio del Interior, sobre criminalidad, se alcanzaron los 99 delitos contra la libertad sexual durante todo el 2025, un 16,5 por ciento más que el año anterior. Dentro de eso, en lo que se refiere a delitos de agresión sexual con penetración, el incremento fue del 36,8 por ciento al cerrarse el año con 26 casos frente a los 19 del 2024. El resto de delitos contra la libertad sexual, con 73 hechos delictivos, crecieron un 10,6 por ciento.
Un caso a la espera de recurso
Uno de los casos más mediáticos juzgados este año por un delito de agresión sexual sentó en el banquillo a un hostelero gijonés tras la denuncia interpuesta por un camarero con el que había salido a tomar copas después de trabajar junto a otros compañeros. Este individuo, que se enfrentaba a una pena de hasta trece años y medio de cárcel, salió absuelto después del juicio celebrado en la sección octava de la Audiencia. El tribunal, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, entendió que el relato "ambiguo" e "impreciso" del denunciante hacía imposible emitir una sentencia condenatoria. No obstante, el joven denunciante optó por recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Aun no hay fallo.
También mediática fue la presunta violación grupal a dos jóvenes en un piso de la calle Pedro Duro que sentó a cuatro jóvenes portugueses en el banquillo. Ellos también fueron absueltos hasta en dos ocasiones, pero las dos denunciantes han llevado el caso hasta el Supremo.
Intervención policial en un baño por una mujer que al final no denunció
Ocurrió a mediados del pasado mes de abril. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir en los baños de la estación de autobuses ante el aviso de la presencia de una mujer en estado de embriaguez –y con posibles afecciones por la ingesta habitual de sustancias estupefacientes– que aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual. Fue la madrugada del pasado 18 de abril. De inmediato se activó el protocolo correspondiente para estos casos y la afectada fue trasladada con rapidez, en ambulancia, hasta el Hospital de Cabueñes para una exhaustiva revisión médica que pudiese arrojar luz a lo ocurrido. De inicio, esta mujer de 39 años de edad explicó a los agentes interviniente que la habían perseguido por la calle y que, al final, en el baño de la estación de autobuses había sido agredida sexualmente por un individuo. No obstante, según las fuentes consultadas por este periódico, al final, la mujer optó por no presentar denuncia relatando los supuestos hechos en la comisaría de El Natahoyo.
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