Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
La amplia intervención policial y sanitaria obligó a acordonar la calle Granados
S. F. L.
Una joven de 25 años falleció en la tarde de hoy tras precipitarse desde una ventana. El suceso ocurrió en la calle Granados, a la altura de Pablo Iglesias, en el barrio de El Coto. La intervención generó cierto revuelo en la zona por el amplio despliegue policial y sanitario. Pese a los esfuerzos, la joven no pudo recuperarse de sus heridas.
El incidente ocurrió en torno a las 14.30 horas y a la zona se enviaron de inmediato a agentes de la Policía Nacional y a una UVI-Móvil. Fue necesario acordonar parte de la calle para que los sanitarios pudiesen hacer su trabajo, ya que el vial es estrecho, de un único carril, y la ambulancia tenía que estacionar en ella. Los sanitarios pudieron atender a la víctima "in situ", pero no pudieron estabilizarla.
Ayuda contra el suicidio
En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.
Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.
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