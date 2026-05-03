Otilia de La Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea: "Gijón tiene talento, calidad de vida y una identidad marcada"

Otilia de la Fuente Domínguez, presidenta y CEO de la Universidad Europea, reivindica la decisión de desembarcar en Gijón, una ciudad "con tejido empresarial, dinamismo institucional, vocación de innovación, ambición y capacidad para convertirse en un polo de conocimiento aún más relevante". Su llegada en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria "puede atraer a estudiantes de fuera de la región y de España", señala de la Fuente.

¿Cómo reciben el visto bueno del Principado?

Con muchísima ilusión y un enorme sentido de la responsabilidad. El proyecto ha dado por fin un paso decisivo. Supone la posibilidad real de llevar a Asturias un modelo académico consolidado en otras regiones de España y Portugal y de hacerlo en una ciudad con una enorme capacidad de desarrollo como Gijón. Confirma una visión compartida: crecer con rigor, compromiso y vocación de permanencia. Venimos a sumar, a formar parte del ecosistema asturiano y a contribuir desde lo que mejor sabemos hacer, una Educación Superior de calidad, conectada con la realidad profesional y social.

¿Por qué Gijón?

Reúne muchos de los elementos que buscamos cuando pensamos en un proyecto universitario de futuro: talento, tejido empresarial, dinamismo institucional, calidad de vida y una clara vocación de innovación. No es solo una ciudad atractiva para estudiar; tiene identidad, ambición y capacidad para convertirse en un polo de conocimiento aún más relevante.

Estarán en La Pecuaria. ¿Qué les parece el entorno?

Es un enclave inmejorable. Vinculada al Parque Científico y Tecnológico de Gijón, representa muy bien esa idea de conexión entre conocimiento, innovación, empresa y desarrollo social. Permite que los estudiantes no vivan la formación como algo desconectado del mundo profesional, sino como una experiencia ligada desde el principio a la realidad de los sectores en los que van a trabajar. Además, el entorno natural y las zonas verdes que rodean La Pecuaria contribuyen a crear un campus abierto, amable y sostenible, pensado para el aprendizaje, la convivencia y la generación de conocimiento.

¿Llegarán en plazo a nivel de trámites para arrancar en el curso 2027-2028?

Es el horizonte con el que trabajamos. Dicho esto, un proyecto universitario de esta naturaleza exige cumplir todos los procedimientos, validaciones y garantías que marca la normativa. Estamos avanzando con rigor, en coordinación con las administraciones competentes y con la voluntad clara de llegar a ese calendario.

¿Cómo valora el campus que proyectan?

El objetivo es tener un edificio moderno y totalmente incorporado al entorno. Una infraestructura sostenible, concebida para adaptarse a las condiciones ambientales, reducir el impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje. La idea es crecer de manera ordenada, acompasando las instalaciones ala evolución académica del centro y a las necesidades reales de estudiantes, docentes y equipos.

¿Por qué se decantan por titulaciones de Ciencias de la Salud?

Son una de nuestras grandes fortalezas. Es un ámbito en el que contamos con experiencia, conocimiento acumulado y un modelo de formación muy orientado a la práctica y a las necesidades reales del sistema sanitario. Asturias ofrece un contexto muy interesante para desarrollar esta oferta. La salud es un sector estratégico, con una demanda creciente de profesionales bien formados. Y el entorno en el que nos implantamos –con un ecosistema sanitario, hospitalario y de investigación ya consolidado– ofrece unas condiciones excepcionales, favoreciendo la formación práctica, la colaboración institucional y la transferencia de conocimiento.

El primer año impartirán cuatro grados y al siguiente suman tres.

El planteamiento es iniciar de forma progresiva. Esta secuencia permite desplegar el proyecto con orden, asegurando que cada titulación cuenta con los recursos académicos, docentes y materiales necesarios. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo bien.

¿Con cuántos alumnos esperan empezar?

Con alrededor de 200 y la idea de llegar a unos 2.000 cuando el centro adscrito esté a pleno rendimiento. Lo importante es que el crecimiento sea progresivo y esté vinculado al desarrollo de la oferta académica. Nuestra prioridad en la fase inicial será garantizar una implantación sólida, con una experiencia académica de calidad desde el primer día. Como centro adscrito, la idea es tener más de 2.000 estudiantes una vez estén desplegadas todas las titulaciones. No se trata de una implantación aislada, sino de un desarrollo pensado a medio y largo plazo.

¿De dónde procederán, en su mayoría, los alumnos? Gijón, otras zonas de Asturias o España...

Esperamos un poco de todo. La retención del talento local es un eje estratégico. Creemos que Gijón tiene condiciones muy atractivas para convertirse en destino universitario: calidad de vida, entorno urbano, conexión con el tejido profesional y una identidad propia muy marcada. Esto puede atraer a estudiantes de fuera de la región y de España. Somos una institución con un marcado componente internacional. Es una de nuestras señas de identidad.

¿Valoran a medio o largo plazo crear una residencia de estudiantes o colegio mayor?

Nuestro ámbito es la Educación es ahí donde queremos centrar nuestro proyecto. Dicho esto, somos plenamente conscientes de que la vivienda es hoy una cuestión clave en cualquier ciudad universitaria y de que debemos abordarla con responsabilidad. Nuestra voluntad es abrir conversaciones en un plazo breve con entidades especializadas en este ámbito, con el objetivo de explorar acuerdos que faciliten soluciones de alojamiento para los estudiantes que se matriculen con nosotros. Queremos que venir a estudiar a Gijón sea una oportunidad académica, pero también una experiencia viable, cómoda y bien integrada en la ciudad.

¿Cómo serán las sinergias con otras entidades?

Actualmente tenemos firmados acuerdos para la realización de prácticas, entre otros, con la Fundación Hospital de Jove y el Hospital Cruz Roja de Gijón. Y trabajamos para ampliar estos acuerdos con otras entidades públicas y privadas.

¿Sigue en pie la idea de tener un hospital simulado?

Absolutamente. Es una pieza clave de nuestro modelo académico. Entendemos la formación en Ciencias de la Salud desde el aprendizaje experiencial: no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de entrenarlos, aplicarlos y convertirlos en competencias reales antes de llegar al entorno profesional. Por eso necesitamos infraestructuras que reproduzcan de forma fiel los escenarios a los que se enfrentarán los futuros profesionales sanitarios. Un hospital simulado permite trabajar con casos clínicos, protocolos, toma de decisiones, comunicación con pacientes, coordinación entre equipos y respuesta ante situaciones complejas.

¿En qué medida supuso una dificultad añadida el nuevo Decreto de Universidades? Tuvieron que ajustar el plan.

El Real Decreto no afectaba tanto a la esencia del proyecto. La principal implicación tenía que ver con los plazos. El nuevo procedimiento de aprobación es más largo que el anterior, introduce nuevos actores y podía retrasar el inicio de la actividad académica. Sin renunciar al proyecto de universidad para Asturias, decidimos avanzar a través de la fórmula de centro adscrito. Era la vía que nos permitía mantener nuestro compromiso con Gijón y el Principado.

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, afirmó que las primeras conversaciones para el aterrizaje en Gijón fueron en verano de 2023.

Ha sido un proceso de trabajo intenso, serio y sostenido en el tiempo. Un proyecto de estas características no se construye de un día para otro: requiere diálogo, análisis técnico, coordinación institucional y mucha confianza entre las partes.

¿Temieron que se pudiese frustrar su llegada?

Hay momentos de incertidumbre porque intervienen muchos factores: técnicos, administrativos, normativos e institucionales. Pero nuestra voluntad de venir a Gijón ha sido siempre firme y hemos mantenido la convicción de que este proyecto tenía sentido para la Universidad Europea y para Asturias.

Desde el Ayuntamiento remarcaron que, pese a los obstáculos, siempre siguieron adelante.

Eso refleja algo esencial: este no es un proyecto improvisado ni coyuntural. Es una apuesta estratégica, trabajada durante tiempo y sostenida incluso cuando el camino no era sencillo. La inversión prevista, el desarrollo del campus y la implantación progresiva de titulaciones muestran una voluntad clara de permanencia. Queremos formar parte del futuro de Gijón y contribuir a que la ciudad refuerce su papel como espacio de conocimiento, innovación y talento.

Han surgido críticas en la ciudad a nivel político hacia su modelo. Algunos dicen que vienen a "hacer caja". ¿Qué responde?

Respondería con hechos. La llegada de la Universidad Europea a Gijón supone una apuesta a largo plazo, con un campus de 10.000 metros cuadrados, 350 puestos de trabajo directo, una inversión inicial de más de 35 millones de euros, una oferta académica especializada y una voluntad clara de integrarse en el territorio. Entendemos que pueda haber debate, porque la educación superior es un asunto importante y sensible. Pero nuestro proyecto nace con vocación de permanencia y con el objetivo de aportar valor: formar profesionales, atraer talento, generar actividad y contribuir al desarrollo de Asturias. Venimos a sumar al ecosistema universitario, no a ocupar el espacio de nadie.

La Alcaldesa decía que llegan para complementar la universidad pública, no para competir contra ella. No obstante, ¿entiende el recelo ante la universidad privada?

Podemos entender que existan reticencias. La universidad es una institución muy vinculada al territorio, a la igualdad de oportunidades y al futuro de los jóvenes, y es lógico que cualquier nuevo proyecto genere preguntas. Pero creemos que la convivencia entre universidad pública y privada es positiva si se plantea desde el respeto, la calidad y la complementariedad. La Universidad Europea no llega para sustituir a nadie, sino para ampliar oportunidades, atraer nuevos estudiantes y reforzar la posición de Gijón y Asturias como destino universitario.

En la zona de la Milla del Conocimiento "convivirán" con el campus gijonés de la Universidad de Oviedo. ¿Pueden retroalimentarse?

Por supuesto. Nuestra voluntad es explorar vías de colaboración que aporten valor a ambas instituciones y al conjunto de Asturias. No entendemos la convivencia entre universidades como una competencia, sino como una oportunidad para fortalecer el ecosistema académico y científico del territorio. Llegamos con el espíritu de sumar y contribuir a que Gijón y Asturias refuercen aún más su posición como espacio universitario, investigador y de talento.

¿Qué destacaría del modelo académico de la Universidad Europea?

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Sobre todo su orientación práctica, su conexión con el mundo profesional y su capacidad para adaptarse a lo que los estudiantes y la sociedad necesitan hoy. Combina exigencia académica, innovación docente y cercanía al entorno laboral. Queremos que los estudiantes aprendan con rigor, pero también que entiendan desde el principio cómo se aplica ese conocimiento en la realidad. En áreas como la Salud, esto resulta especialmente importante. No basta con saber, hay que saber hacer, saber decidir y saber acompañar.