"Pena" y "disgusto" en la parroquia gijonesa de Cenero: la lluvia frustra la procesión del Cristo por tercer año seguido

Habrá que esperar un año más, de nuevo. Las fiestas sacramentales del Cristo de la Abadía de Cenero se quedaron este domingo, por tercer año consecutivo, sin su tradicional procesión de las imágenes del Santo Cristo y a la virgen de la Purísima, el desfile conocido coloquialmente como la Altarina, por la tentativa de lluvia.

Pese a la célebre "fraternidad" entre familiares, amigos y vecinos de la parroquia de Cenero –que es una de las facetas insignia de estos dos días de festejos y que de ninguna forma quedó empañada– sí es cierto que hubo personas que expresaron su "pena" y "disgusto" por no haber podido disfrutar de un desfile religioso que ya "echan de menos" y que, además, según su criterio, "se podía haber celebrado perfectamente" porque la climatología "estaba lejos de impedirlo".

Una de estas voces discordantes fue la de Consuelo González, presidenta de la Asociación Vecinal "Los 16 de la Abadía". La veterana líder vecinal aseguró que "de toda la vida" vio subir la procesión "lloviendo o sin llover" y cree que "hay que luchar" para que esto "siga siendo así", manifestó en el momento que tendría que haber arrancado el desfile eclesial, cuando apenas salpicaban unas pocas gotas a la entrada de la iglesia y ambas imágenes se encontraban ya en la calle, donde se les rindió tributo antes de regresar a su lugar en el templo.

La procesión del Cristo de la Abadía de Cenero, en imágenes / Ángel González

La reflexión de la mujer, que fue vestida a la celebración con el traje tradicional de asturiana al uso de Cenero, cree que con una cancelación como está se "desvirtúa" lo que es el festejo del Cristo de la Abadía; para más inri, después de tres años en que los feligreses no pueden disfrutar de la procesión: en 2024 por lluvia también y en 2025 al cancelarse las fiestas patronales en señal de luto por la trágica muerte en accidente de coche de un joven de la parroquia. Junto a ella, varios vecinos asentían, resignados, sumando un "qué se le va a hacer si llueve".

Encuentro multitudinario

Respecto a la fiesta en sí, fue un encuentro en el que se congregaron, como es habitual, cientos de personas que viven en la parroquia o que ya no, pero que siguen unidos a ella y no pierden el lazo con sus orígenes. Día de dificultades para aparcar y coches tirados por los prados; de templo lleno hasta los topes, en el que no entraba ni un alfiler, ya que muchos tuvieron que quedar fuera para seguir la Eucaristía por la megafonía que se instaló a la entrada del complejo sagrado, en el que en las primeras bancadas estuvo la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; la edil de Hacienda, la forista María Mitre, y José Ramón Fiaño, presidente de Caja Gijón La Rural.

La actividad arrancó en torno a las 11.30 horas, con una actuación lírica que es costumbre desde tiempo ha en este día tan señalado en Cenero: la del Coro de Lastres, que desde el altillo de la Abadía dio muestra de su talento vocal en esa actuación previa y también durante la liturgia.

En cuanto a la homilía, la ofició el religioso de la parroquia de la Abadía de Cenero desde hace casi medio siglo, Albino Laruelo. El párroco tuvo unas palabras en su sermón a "valorar a las familias y las relaciones sociales", un concepto que, consideró, "se está olvidando".

"Sigámonos queriendo; sigamos compartiendo estás fiestas populares donde sobresale el abrazo, el cariño y la emoción", concluyó el párroco como resumen.