Soterrar el Muro, con "riesgos" para los edificios, según el Principado, abre otra pugna entre Foro y PSOE: "No le pagamos para ser líder de la oposición en Gijón"

"No existe el riesgo cero. Afirmarlo es, sencillamente, falso". Así se expresó ayer el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en referencia al estudio del soterramiento del Muro, que dictamina que la obra es viable desde el punto de vista técnico y por un presupuesto estimado de entre 120 y 137 millones de euros.

El socialista no comparte las conclusiones del informe porque, dice, la actuación no generaría "una defensa costera", como se dice en el estudio, sino "una infraestructura expuesta, vulnerable y de alto mantenimiento" y con posibles "afecciones estructurales en edificios próximos". Adrián Pumares, diputado de Foro en la Junta, respondió pocas horas después: "Alejandro Calvo no se caracteriza precisamente por una buena gestión al frente de la Consejería de Movilidad, por lo que sorprende que dedique su tiempo a hacer oposición aprovechando para ello su puesto como consejero".

A juicio de Calvo, "todo indica que el soterramiento del Muro de San Lorenzo difícilmente llegará a ejecutarse" por sus "plazos, costes y complejidad", pero a su juicio "el hecho de que se siga defendiendo en estos términos resulta significativo". Porque para el consejero la propuesta de soterrar el Muro "refleja un enfoque de la política de movilidad basado en grandes infraestructuras, de alto coste y largo horizonte temporal" frente a otras actuaciones "más eficaces, inmediatas y alineadas con las necesidades reales" de la ciudad. Asegura el socialista que "cuanto más se intenta justificar" este plan, "más visibles resultan las incertidumbres" que presenta.

El consejero cree peligroso "excavar durante años en un entorno urbano consolidado" y que se encuentra "a escasa distancia de edificaciones y en condiciones geotécnicas condicionadas por la proximidad al mar y la presencia de agua subterránea". Afirma que esto podría provocar problemas de "fisuración" y "asientos diferenciales". También asegura el socialista que la complejidad del soterramiento obligaría a aplicar "sistemas de drenaje y mantenimiento" constantes, y que eso hace que la estructura sería "potencialmente vulnerable a lo largo del tiempo, con riesgo de no sobrevivir a su vida útil prevista". Calvo, pide "evitar simplificaciones" porque "un proyecto de esta magnitud exige demostrar que es necesario, eficiente y sostenible".

Pumares, por su parte, pide que el consejero "se dedique a solucionar los problemas de su Consejería antes de cuestionar las competencias de otras administraciones" y achaca que Calvo se posiciones públicamente respecto al Muro a "la incompetencia que compañeros del PSOE de Gijón demuestran cada día". "Los asturianos le pagamos el sueldo para que solucione los graves problemas que tenemos en materia de infraestructuras, movilidad, emergencias o gestión de residuos, no para que se entretenga a jugar a ser el líder de la oposición en Gijón", dice el secretario general de Foro Asturias.

Noticias relacionadas

"Eso de que el riesgo cero no existe fue lo que pensó Adrián Barbón cuando decidió desmantelar el servicio de seguridad minera", añade. También asegura que "en otras ciudades donde se han soterrado paseos marítimos, lo que hizo la Administración autonómica fue colaborar en lugar de poner obstáculos".