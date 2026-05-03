El tráfico en San Lorenzo "colapsará" en 2035 si no se actúa, dice el plan municipal de Gijón

"Sin el soterramiento, el Muro entraría en un estado de bloqueo permanente (del tráfico) antes de 2035". Así lo indica el estudio de viabilidad que plantea crear un gran aparcamiento y viales al tráfico en dos o tres niveles enterrados bajo el paseo de San Lorenzo. El informe, además de un estudio geotécnico y una propuesta de solución constructiva de entre 120 y 137 millones, realiza también una previsión diagnóstica de cómo podría impactar en el entorno la realización o no de la obra de soterramiento, y asegura que el auge de la "presión turística" y la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero hacen que el tráfico vaya a generar una situación de "colapso" en pocos años. Los técnicos estiman también que la estructura, con tres plantas, podría generar cuatro millones de euros en ingresos al año y alertan de la "obsolescencia" del actual Muro por la "erosión del mar".

Alternativa de soteramiento en tres niveles / .

La propuesta para soterrar el Muro se apoya en tres cuestiones: su necesidad, su viabilidad técnica y su financiación. La cuestión técnica era lo que motivó que el Ayuntamiento encargase el estudio en primer lugar y la resolución, en principio, favorable: los pilotes para sostener la estructura del soterramiento pueden enterrarse en sustratos de subsuelo más hondos, por debajo de los doce metros, donde se han hallado rocas calizas bajo las marismas y fangos más superficiales. La solución constructiva, no obstante, tendrá que garantizarse con más estudios y una estrecha vigilancia a los edificios colindantes. También se estima que habrá que colocar sistemas de drenaje y sifones para que el soterramiento no se erija como una barrea hidráulica peligrosa.

Lo ambicioso de la obra, por otro lado, hace que su presupuesto estimado suba respecto a lo que se estimaba hace unos años y deja ahora dos opciones, que son crear un parking de 933 plazas en dos niveles o uno de tres con 1.461 plazas. Estas dos versiones de obras costarían, respectivamente, 120 y 137 millones, y los técnicos ya avisan de que la de 120 parece "inviable" por el plazo estimado de amortización de costes, que supera los 80 años. La versión más costosa reduce ese plazo a la mitad, y se confía en reducirlo con aportación municipal –el Ayuntamiento calcula que asumirá el 25 por ciento de la obra– y ayudas vinculadas a la movilidad sostenible. "La tercera planta no es un "lujo", sino el motor que genera el flujo de caja necesario para pagar la infraestructura", dice el estudio.

Los técnicos calculan que, con 1.461 plazas, el aparcamiento soterrado generaría 4,18 millones de euros al año en ingresos. De ellos 2, 88 serían por plazas en rotación, de tiempos cortos de estacionamiento, y en torno a un millón por el servicio de residentes de la zona, que podrían alquilar su plaza fija o comprar su cesión de uso a largo plazo. Se suma a la cuenta 280.000 euros de "valor añadido" por usos logísticos –paradas muy breves para repartidores o comerciales– y por vehículos eléctricos que usen su plaza como lugar de carga nocturna. De hecho, en el informe se habla del potencial del soterramiento del Muro como futura "gasolinera del siglo XXI" ante el previsible auge de este tipo de vehículos.

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Respecto a la necesidad, y junto a este aumento del parque móvil eléctrico –el estudio asegura que esta será la modalidad "mayoritaria" de vehículos en 20 años–, los técnicos aseguran que la capacidad del túnel será de 1.700 vehículos a la hora (frente a los 900 actuales) y que se podrá recorrer en dos minutos (frente a los diez en superficie). También que desaparecerá un 10 por ciento del tráfico actual, que es de gente que cruza el Muro "mirando el mar" sin mayor necesidad, y que la estructura "absorberá entre un 15 y un 20 por ciento del tráfico que hoy colapsa el eje Begoña-Costa". La actuación "obligará a remodelar la rotonda del Piles" para dividir" el flujo proveniente de Somió, llevando "el tráfico pesado y de largo recorrido hacia la autovía" y ligero rumbo al centro por el túnel.