El barrio gijonés de Contrueces solicita renovar el pavimento en varias calles: "Hay baches importantes"

Arreglar el asfalto en varias calles del barrio y contar con información en tiempo real sobre el horario de los autobuses en la parada de Río Nalón. Esas son dos de las peticiones que este lunes trasladaron los vecinos de Contrueces a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y al edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

Durante la reunión, los componentes de la Asociación de Vecinos "Los Ríos" de Contrueces, liderada por Alejandro Romero, destacaron la importancia de renovar el asfalto de las calles Río Narcea y Carretera del Obispo, así como del aparcamiento ubicado entre Río Narcea y el centro de salud del barrio. "Hay baches importantes. Nos han dicho que se solucionará", comentó Romero.

Por otro lado, los vecinos reivindicaron la instalación de un panel digital en la marquesina de Río Nalón. También pidieron que se mejore la regulación del semáforo situado entre la calle Pintor Manuel Medina y la avenida de El Llano y el que se encuentra entre la avenida Gaspar García Laviana. "Duran muy poco, así que necesitamos que aumenten la frecuencia o haya algún sonido que avise cuando se vayan a cerrar", aseveró Romero, quien también incidió en que esperan por contar con más árboles en el parque de las Palmeras.

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Por último, de cara al futuro, los vecinos de Contrueces recordaron la posibilidad de construir un instituto en el entorno de la carretera del Obispo y la calle Río Porcía, aprovechando que la Junta de Gobierno aprobará este martes dos nuevos trámites para el proyecto urbanístico que planea edificar más de 70 viviendas en esa zona.