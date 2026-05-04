Biri Murias sitúa Gijón en el mapa mundial de la estética al ganar el premio al "Mejor Centro de Estética 2026": "Es el reflejo del trabajo diario y de la confianza depositada durante años por nuestros clientes"

El centro de estética avanzada Biri Murias, situado en Gijón, ha sido distinguido con el galardón al "Mejor Centro de Estética 2026" en la gala de los Professional Beauty Salon International Barcelona 2026, considerados por el sector como "Los Premios Óscar de la belleza". El reconocimiento consolida —aún más— la trayectoria de un proyecto que, tras más de tres décadas de trabajo, se ha convertido en uno de los referentes nacionales en estética avanzada y bienestar.

La entrega del premio tuvo lugar en el emblemático Espacio Mirabé de Barcelona durante el pasado 26 de abril, escenario de uno de los encuentros más relevantes de la industria de la belleza profesional en Europa. Cada año, esta cita reúne a especialistas, firmas internacionales y centros destacados del sector para reconocer la excelencia, la innovación y la calidad de los servicios ofrecidos por distintos centros y profesionales especializados

En esta edición, el jurado valoró especialmente la apuesta de Biri Murias por la innovación tecnológica, la incorporación de tratamientos de vanguardia y el enfoque personalizado que caracteriza al centro gijonés.

El premio supone, además, un hito para Asturias, ya que es la primera vez que este reconocimiento recae en un centro de la región. El reconocimiento a la clínica sitúa al Principado dentro del panorama internacional de la estética profesional y pone en valor el trabajo desarrollado desde hace años por empresas asturianas vinculadas al bienestar y la belleza.

Una trayectoria consolidada

Detrás del galardón se encuentra una trayectoria de 37 años marcada por la formación continua, la evolución permanente y una firme apuesta por la calidad. Biri Murias ha desarrollado un modelo de estética avanzada que combina tecnología, salud y cuidado personalizado.

Biri Murias recoge premio al "Mejor centro de estética 2026" / Cedida a LNE

El centro cuenta con aparatología de última generación, exclusiva en Asturias, y trabaja con primeras firmas cosméticas internacionales para ofrecer tratamientos faciales y corporales, nutrición, depilación láser y medicina estética. Su filosofía apuesta por resultados naturales y visibles que integran innovación y bienestar en cada tratamiento.

Nuevos tratamientos

Justo cuando se cumple el 37º aniversario del proyecto, Biri Murias ha presentado tres nuevos tratamientos premium: Face 5 Beauty, Sublime Beauty y Sculpt Beauty. Estas nuevas propuestas forman parte de un método facial propio basado en la salud cutánea, la estructura facial y la recuperación del volumen.

La directora del centro, Biri Murias, esteticista y nutricionista con una amplia trayectoria profesional, ha defendido siempre la importancia del diagnóstico personalizado y del seguimiento continuado para garantizar la máxima eficacia en los tratamientos. Tras recoger el galardón, la propia Biri Murias destacó que este reconocimiento "es el reflejo del trabajo diario y de la confianza depositada durante años por nuestros clientes". Desde la dirección del centro, además, se subraya la importancia de la formación continua y la excelencia como pilares fundamentales de crecimiento.

El premio al Mejor Centro de Estética 2026 supone así un importante respaldo a la trayectoria de Biri Murias y de todo su equipo. Un reconocimiento que no solo avala el posicionamiento del centro gijonés dentro del sector de la estética avanzada, sino que también proyecta el talento asturiano en el escaparate internacional de la belleza profesional.