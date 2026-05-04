La Cruz Roja de Gijón calienta motores para su marcha solidaria: "Queremos llegar a recaudar 4.000 euros en favor de la infancia y la adolescencia vulnerable"

La asamblea local de Cruz Roja en Gijón dio este lunes en el Ayuntamiento el pistoletazo de salida a su semana más especial, en la que llevarán a cabo su tercera marcha solidaria y otras actividades para "dar a conocer" su labor. "Queremos sacar a la calle lo que hacemos en nuestro día a día", expresó el responsable de la Asamblea Local de Cruz Roja, Christian Rodil, quien remarcó que el reto para la caminata del domingo pasa por "llegar a recaudar 4.000 euros en favor de la infancia y la adolescencia vulnerable".

La Semana de Cruz Roja en Gijón, tras su presentación en el Ayuntamiento, tendrá su siguiente cita en el paseo del Muro de San Lorenzo este martes. A partir de las 11.00 horas, un grupo de voluntarios de Cruz Roja informará a los viandantes sobre la importancia del Sorteo del Oro, en el que cada compra sirve para sufragar los costes de las actividades de la mayor red humanitaria del mundo. El viernes, para conmemorar el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la asamblea local contará con mesas informativas en el paseo de Begoña de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Por la noche, a las 21.30 horas, la fachada del Ayuntamiento se teñirá de rojo. "Esa jornada será un muestrario de lo que podemos hacer gracias al voluntariado y al equipo humano que tenemos, que es mucho más que el nombre de Cruz Roja", defendió Rodil.

El culmen de la Semana de Cruz Roja en la capital marítima del Principado llegará el domingo con la tercera edición de la Marcha Solidaria, que en esta ocasión servirá para financiar el proyecto "Juguete educativo". La actividad dará comienzo a las 11.00 horas desde los Jardines del Náutico y existe la posibilidad de realizar un recorrido de 4,5 kilómetros o bien otro más corto, de 1,2 kilómetros. A través de "Juguete educativo", Cruz Roja busca conseguir que todos los niños tengan juguetes en sus casas. "El año pasado juntamos más de 400 juguetes no bélicos y no sexistas para niños vulnerables", señaló la directora de Juventud en Cruz Roja de Gijón, Arianne González.

Financiar el proyecto "Juguete educativo"

Tras la finalización del paseo, habrá actividades, talleres y una actuación de Fran Juesas. En la asamblea local esperan que en la marcha participen alrededor de 1.000 personas, como ya lograron en la segunda edición. Las inscripciones, que ya están abiertas e incluyen una camiseta y un dorsal, tienen un precio de 8 euros para mayores de 18 años y gratis para los menores. Hay una fila cero para aquellos que no puedan estar en la marcha pero sí quieran aportar su colaboración. "Queremos que sea algo abierto que permita hablar, estar en familia y compartir buenos momentos", subrayó Rodil.

En la presentación también intervinieron el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, el forista Jorge González-Palacios; el presidente de Cruz Roja en Asturias, José María Lana, y su homólogo en la asamblea local de Gijón, Monchu González. "Da gusto que haya asambleas como esta que se encargan de hacer pública la misión que tenemos", aplaudió Lana, antes de definir a esta semana como un momento "importante en el que se da a conocer la labor que hacemos, ya que mucha gente no conoce más que lo que sale en la televisión y hacemos otras muchas cosas que son invisibles".