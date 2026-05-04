Distinciones, ofrendas florales y rescates en altura: los bomberos de Gijón celebran el día de su patrón internacional

El Cuerpo de Bomberos de Gijón conmemoró este lunes la festividad de su patrón internacional, San Florián, con una jornada a caballo entre lo institucional, el recuerdo a los caídos y las exhibiciones técnicas de primer nivel. En las instalaciones del Parque de Bomberos de la Carretera de la Carbonera, en Roces, la plantilla gijonesa, que durante el último año tuvo intervenciones de importante calado en el municipio, recibió el calor de la ciudad, de sus familiares y de la corporación municipal al completo, así como de autoridades civiles y militares.

Al frente de todas ellas, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, definió a estos profesionales como "una pieza básica de la seguridad pública". "Sois una de las caras más nobles del servicio público", elogió la regidora a los efectivos, por su valentía y capacidad de reacción demostrada en las últimas crisis ocurridas en el concejo, para afirmar a renglón seguido el compromiso de la administración local con la modernización del cuerpo, ya que, "si se cumplen los plazos previstos" podrá "salir a licitación la próxima primavera" el nuevo complejo de Bomberos, cuestión que precisó la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, la forista Nuria Bravo.

Así celebraron los bomberos de Gijón el día de su patrón internacional, en imágenes / Marcos León

El jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Javier Álvarez Villazón, abrió el turno de intervenciones con un discurso centrado en la transformación estratégica iniciada en mayo del año pasado. Villazón señaló que esta nueva etapa buscó fortalecer las unidades operativas y las escalas de mando para responder a desafíos que pronto dejaron de ser hipotéticos para convertirse en realidades complejas. El jefe de bomberos recordó con especial énfasis el apagón de abril de 2025 y los incendios forestales de Monte Areo del pasado octubre, episodios que marcaron un punto de inflexión, actuaciones que la primera edil incluyó también en su argumentario para ensalzar la labor de estos profesionales.

Según explicó Villazón, estas crisis obligaron, por primera vez en la historia de la ciudad, a activar el Plan Territorial Municipal, lo que demostró que las grandes emergencias requieren un enfoque que "trasciende lo operativo" y exige una integración total con el resto de administraciones.

"El éxito reside en la capacidad de trabajar de una manera coordinada", afirmó el jefe del servicio recordando el trabajo hombro con hombro con otros cuerpos como la Policía Local y Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil o con los servicios sanitarios del SESPA; además, aprovechó para dar la bienvenida oficial a los siete nuevos efectivos que se incorporaron en noviembre y que, tras su periodo de formación, ya operan a pleno rendimiento en los turnos de trabajo.

Por su parte, Bravo profundizó en la naturaleza vocacional de la profesión y en el vínculo que une a los bomberos con la ciudadanía. La concejala del ramo aseguró que ser bombero exige una "profunda responsabilidad con los demás" y subrayó que el actual equipo de gobierno tiene muy claro su deber de dotar al cuerpo de las mejores herramientas posibles. En este sentido, la edil reafirmó el compromiso político con la seguridad de la plantilla, garantizando que el trabajo diario busca respaldar la efectividad de sus intervenciones.

El remate institucional corrió a cargo de Moriyón, quien centró sus palabras en el valor humano del equipo. "Detrás de cada uniforme hay una persona y detrás de cada intervención hay familias que esperan", subrayó la regidora, vinculando la necesidad de mejores instalaciones a una obligación institucional para con quienes arriesgan su vida. Moriyón recordó que la vocación de estos servidores públicos les lleva a actuar en escenarios donde el resto de la sociedad busca la salida: "Entráis donde otros salen", reconoció.

Distinciones

Posteriormente, se procedió a la entrega de distinciones especiales, que este lunes recayeron en personas y entidades cuya colaboración fue vital durante el último año. Los portavoces de los grupos municipales participaron activamente en la entrega: la médica Margarita Domínguez Esteban y la enfermera Dolores María Toyos recibieron sus menciones de manos de la Alcaldesa y la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega.

El resto de galardonados incluyó al guarda del medio rural Sergio Salvador Moré (entregado por Nuria Bravo); al jefe de nóminas José Luis González Cavia (por Jesús Martínez Salvador, de Foro); a la empresa Catering Balbona (por Marina Pineda, del PSOE); a Erika Trueba, de Gestoría Féstor (por Sara Álvarez Rouco, de Vox); a Daniel Roces, de Arco Medioambiental (por Javier Suárez Llana, de IU), y a Luis Miguel García Sirgo, de Desguaces Cañamina (por Olaya Suárez, de Podemos). Estos reconocimientos pusieron en valor el tejido de apoyo civil que permite al servicio de bomberos operar con mayor eficacia en su día a día. Tras los discursos, se realizó la tradicional ofrenda floral en recuerdo de los bomberos fallecidos en acto de servicio en diciembre de 2005 en la placa conmemorativa que alberga el complejo.

Rescate en la torre

El broche a la jornada lo puso una exhibición técnica en las alturas. El simulacro recreó el rescate de un operario de grúa torre que, tras sufrir un desvanecimiento, quedó colgado de su arnés a varias decenas de metros del suelo que culminó una cuadrilla de cuatro efectivos del cuerpo bajo la didáctica que ofreció otro compañero al público asistente.

La maniobra comenzó con el despliegue de una escalera de ganchos para acceder a una terraza superior, un paso inicial donde la seguridad se extremó ante la incertidumbre sobre la firmeza de la estructura. Una vez alcanzada la posición, los bomberos utilizaron la rueda de uno de sus vehículos como punto de anclaje firme, una solución técnica habitual cuando el entorno no ofrece opciones sólidas. El tiempo también es un enemigo, dado que existe el "síndrome del arnés", una patología circulatoria que puede ser fatal si la víctima permanece inmóvil y colgada durante más de 30 minutos.

El rescate culminó con un descenso mediante un sistema de polipastos -varias poleas actuando en conjunto- que permitió a los rescatadores multiplicar su fuerza y controlar el peso de la víctima con precisión. Tras descender al muñeco de simulación desde lo alto de la torre, los bomberos lo colocaron en posición fetal, una maniobra esencial para evitar que la sangre acumulada en las extremidades inferiores retorne bruscamente al corazón cargada de toxinas.