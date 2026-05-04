Entradas agotadas para las jornadas de puertas abiertas del Parque de Bomberos de Gijón

Ya no queda ni una y acababan de comenzar a ofrecerse. Se trata de las entradas que conceden acceso a las jornadas de puertas abiertas del Parque de Bomberos, que organiza el cuerpo entre los días 9 y 17 de mayo. La adquisión de tiques para disfrutar de esta actividad, que impulsa el servicio en sus instalaciones de la Carretera de la Carbonera, en Roces, se abrieron este lunes a las 12.00 del mediodía, pero su oferta, que se efectuó en las taquillas del teatro Jovellanos fue un visto y no visto. El millar de localidades disponible se agotó en apenas unas tres horas, lo cual no es de extrañar dada la kilométrica cola que se formó ante el coliseo del paseo de Begoña para hacerse con un hueco de los disponibles y poder disfrutar de la programación prevista.

En este sentido, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón organiza, concretamente, cuatro jornadas de puertas abiertas al Parque de Bomberos, instalación que las ofrecerá los días 9, 10, 16 y 17 de mayo. La disponibilidad horaria ofertada será en horario de mañana, de 12.00 a 14.00 horas, y de tarde, 16.30 a 18.00 horas.

En esos segmentos horarios habrá diferentes turnos para evitar aglomeraciones y las visitas se realizarán por grupos,con un máximo de 15 personas, que accederán al complejo durante un tiempo previsto de, aproximadamente, media hora.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se recomienda el uso de transporte público para desplazarse hasta el complejo del cuerpo de Bomberos, dado que no está permitido el acceso de vehículos particulares al recinto municipal ni tampoco existe la posibilidad de aparcar en el interior o en las inmediaciones de la instalación. De esta forma, se recomienda a los participantes el uso de las líneas 15, 20 y 24 de EMTUSA, las cuales tienen parada en el entorno del parque.