Explosión de fantasía de la charanga gijonesa "Los Restallones" para festejar sus 25 años de Carnaval: "Somos una gran familia"

Corría el verano de 2001 cuando apenas unos meses más tarde de la celebración del Antroxu se fundó una nueva charanga en Gijón con el nombre de "Los Restallones". En la siguiente edición, toda la ciudad ya era conocedora del entusiasmo de los gijoneses que habían creado la agrupación que obtuvo el primer premio en 2002. Aquel maravilloso arranque tan solo fue el pistoletazo de salida a una historia que ya acumula 25 años que esta semana serán resumidos a través de una exposición que estará del jueves al domingo en la sede vecinal del barrio de Santa Bárbara, el barrio en el que cada año preparan todos los detalles de su fiesta más esperada. "Aquí se han portado de maravilla con nosotros desde el inicio", afirma el presidente de "Los Restallones", Francisco José Rodríguez, uno de los impulsores de la agrupación.

Los preparativos de la exposición de la charanga gijonesa "Los Restallones" por sus 25 años, en imágenes / Ángel González

Aunque todavía restan varias jornadas para la inauguración de la muestra, los componentes de "Los Restallones" ya tienen muy avanzados los preparativos. En el salón de actos de la sede vecinal de Santa Bárbara se podrán observar los trajes y gorros "de fantasía" de la charanga, así como instrumentos, fotografías y objetos que servirán para recordar algunos de los instantes que han compartido los miembros de la agrupación. "Queremos que vengan los antiguos integrantes e invitamos al resto de charangas para celebrar estos 25 años todos juntos", remarca Rodríguez.

Para la mayoría de los 65 miembros de "Los Restallones", esta es la primera vez que participan en la organización de una muestra. La experiencia está resultando "sensacional". "Nos lo estamos pasando en grande. Con cada traje se nos vienen a la memoria un montón de recuerdos y no dejamos de darle vueltas a la cantidad de horas de nuestra vida que hemos pasado aquí", comentan Rodríguez y su mujer, Conchi Martínez, otra de las integrantes que acumula 25 años "a piñón fijo" en la charanga. "Conocer a tantas personas gracias al Antroxu ha sido fenomenal", subraya Martínez.

Ocho victorias en el concurso de Antroxu

La pasión con la que viven la fiesta carnavalera ha resultado clave para que "Los Restallones" se hayan coronado en Gijón hasta en ocho ocasiones. No obstante, sus componentes dejan claro que "las vivencias y las amistades que hemos hecho han sido mucho más importantes". Precisamente, Rodríguez resalta que "siempre hemos intentado que primara el buen rollo entre todos nosotros". "Somos una gran familia", zanja el presidente de una agrupación en la que la mayoría son gijoneses, pero también hay vecinos de Oviedo, Lastres, Ribadesella, Piedras Blancas, Colunga y Caravia.

Más allá de participar en el Antroxu gijonés, "Los Restallones" también se dan cita cada año en las citas carnavaleras de Oviedo, Mieres y Villaviciosa. Asimismo, son participantes fijos en las fiestas del barrio de Santa Bárbara, que tienen lugar a principios de diciembre. "Nos encanta colaborar con todo lo que hacen, ya que ellos nunca nos pusieron un pero a nada. Nos llevan aguantando 25 años y esperamos seguir aquí siempre", argumenta Conchi Martínez, que ha sido la principal encargada de hacer realidad la exposición con la que van a festejar las bodas de plata de "Los Restallones". "He guardado durante todos estos años los trajes en la casa de mis padres, en la localidad leonesa de Robledo de Omaña", cuenta Martínez.

La inauguración de la muestra tendrá lugar el jueves, cuando se podrá visitar de 18.30 a 21.00 horas. El viernes abrirá de 19.00 a 21.00 horas. El sábado, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, y el domingo, de 12.00 a 14.00 horas.