Fallece a los 75 años Juan Manuel Moreno, camarero durante casi tres décadas en la calle Corrida

José Manuel Moreno Fernández, camarero durante casi tres décadas en la calle Corrida, en concreto en la sede del Real Club Astur de Regatas, falleció ese lunes en Langreo a los 75 años de edad. Moreno empezó en la hostelería en el año 1966, aunque antes había pasado pro la construcción y durante unos meses incluso por la mina.

Al final su vida laboral se asentó detrás de una barra, en concreto en la calle más céntrica de Gijón, ya que fueron casi 29 años los que se pasó poniendo bebidas y haciendo cócteles para los socios del Club de Regtas.

En el año 2007 -se jubiló en 2005-, formó parte de un grupo de socios del Grupo Hostelero Costa Verde que recibieron un homenaje a los muchos años de entrega al sector. Entonces Moreno reconocía que para ser camarero "hay que tener mucha psicología, aunque no lo parezca, y una buena presencia". Y lo decía alguien que, como bien recordaba, pasó décadas atendiendo a la clientela "con pajarita". Otra clave, según contó, es la de "guardar el máximo respeto" a los clientes.

Otra de sus recomendaciones para el sector tenía que ver con la cocina de los establecimientos hosteleros, lo que él consideraba "el centro del negocio. Si eso funciona bien, perfecto. Si falla, mala cosa. Es muy difícil compensarlo".

Noticias relacionadas

Moreno deja viuda, Piedad González, y la capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio gijonés y mañana martes, a las 16.30 horas, será incinerado.