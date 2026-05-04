Fernando Marrot, actor de Gijón: "Dejad de llamarme para llorar; sé que lloro muy bien pero quiero hacer otras cosas”

Fernando Marrot nació en La Calzada en diciembre de 1952; conocido, entre otros sus papeles, por “El orfanato” (2007), “Hispania, la leyenda” (2010), “Camping Movie: El tesoro del pirata Cambaral” (2018), múltiples obras de teatro y un centenar de cortometrajes. Me había citado con él ante el Teatro de La Laboral y se quitó la careta donde las piscinas. Una amiga suya hizo las fotos: María Cabaleiro.

-¿En qué momento de tu infancia, cuando jugabas por La Calzada, descubriste tu pasión por ser actor?

-Pues sí, fue en La Calzada, y en mi propia calle donde nací, porque soy de La Calzada por tres generaciones; en el bar debajo de mi casa encontré por la noche a unos chavales y me retaron: "¿A que no te atreves a hacer una cosa?". “¿Qué hay que hacer?”. "Teatro; vamos a hacer una obra en el Ateneo de la Calzada”. Dije: "Bueno, pues si lo hacéis vosotros, lo hago yo".

-¿Qué edad tenías?

-¡Cincuenta años!

-¡Qué dices! Tardaste en dar con Melpómene y con Talía; o en encontrarte a ti mismo.

-Una casualidad. Y fui a hacer la obra con ellos, al Ateneo. No me acuerdo de la obra, sí del texto, era simplemente: “Hola, soy Facundo”. Y la otra frase: “Ah, ¿pero hay postre también?”.

-Lo habrás bordado.

-Sí porque después de actuar me dijeron: "En la próxima vas de prota". Lo fui, me vio una compañera profesional de teatro y ya está, así empecé. Y se disparó. Se disparó todo; de repente hice una obra de teatro, me llamaron para cine, para Garci hice un pequeño papel. Hice de todo y hasta zarzuelas.

-¿Y esos cincuenta años anteriores a qué los dedicaste?

-A muchísimas cosas. Fui estudiante de náutica sin quererlo, un mal estudiante, y mira, tengo 73 años y sigo estudiando. Algo así contaba Carlos Larrañaga, que trabajé con él y nos hicimos amigos; estudiaba Derecho pero me dijo que tampoco quería.

-¿Llegaste a embarcar?

-Sí, sí. Hice dos viajes en el buque Trasona, de 21.000 toneladas de desplazamiento. Fui a Noruega, a Narvik, y a Estados Unidos.

-¿Y lo dejaste?

-Con 21 años fui padre de un Fernando, un cambio total. La mar no es para casados. Y a los cuatro años tuve la segunda, Alejandra. Mi mujer tenía un gran puesto de trabajo y yo anduve por muchos sitios capeando el temporal.

-¿Por dónde?

-Trabajé en el canódromo y participé en negocios que no quiero recordar porque fueron todos ruinosos, hasta que tropecé con el teatro a los cincuenta años.

-¿Te jubilaste?

-No. Y nunca he cobrado paro ni ayuda familiar.

-¿Qué te interesa más, teatro, cine...?

-El teatro, debido a mi voz y a mi presencia escénica. Soy actor de teatro, por la voz, no me cuesta proyectar para que me oigan ahí arriba.

-Pero haces cine también.

-Por supuesto; por ejemplo, tengo más de cien cortos. Y ahora hemos ganado otro premio. (Se refiere a “Por amor al arte”, de Alex Corte y Adrián Neo. Los premiaron en el Arco Atlántico y depués ganaron el Festival de Ocio y Cine en Oviedo)

-¿Qué dijeron tu mujer y tus hijos cuando tomaste esa decisión de ser actor?

-Me apoyaron; además no les quedaba otra. Ellos son los serios, los formales y yo la oveja negra de la familia, pero de todas, de mi núcleo y de mi entorno.

-O sea que de niño nunca habías pensado en ser actor.

-No.

-¿Y cuáles eran tus sueños entonces?

-Quería ser torero.

-¡Dios! Pues tienes más aspecto de capitán de un mercante que de torero.

-Supongo que habrá influido mi abuelo; era muy aficionado y nos hablaba de toros. Y claro, si hubiera nacido en Cádiz todavía, o en Salamanca, o en Jerez, pero en Asturias, como no toreara una vaca lechera...

-¿Y eres aficionado a los toros?

-Lo fui; no tanto torerista como torista. Me encanta ver el comportamiento del toro porque en función de su encaste; no es lo mismo un toro de Santa Coloma que un toro de Saltillo.

-¿Nunca pediste algún papel de torero?

-No, no, en esta profesión se pide poco, hay que conformarse con lo que a uno le toque y en paz.

-¿Con qué personaje te quedarías de los que interpretaste?

-Con Ulises, rey de Ítaca, en “Ifigenia”. Pero los personajes son como los hijos, los quieres a todos por igual porque todos exigen mucho sacrificio. También en "El caballeru de la murnia figura", de Pedro Lanza; hizo una adaptación del Quijote y ahí hacía ocho personajes con distintos vestuarios, expresión corporal y distintas voces. Lo que sí me gustan son los personajes que se alejan de mi forma de ser.

-Cuando te bajas del escenario, ¿tardas en desprenderte del personaje?

-No, lo llevo a casa y actúo y vivo como él, mientras duren las funciones.

-¿Recomendarías a un ser querido que se metiera en esta profesión?

-Les diría que persigan sus sueños; los suyos, no los de su padre.

-¿Algún actor preferido?

-Los que hacen tanto tragedias como comedias. Y no me gusta que se encasillen. Yo, por ejemplo, llevo tres o cuatro cortos que me los paso llorando. ¡Oye! Dejad de llamarme para llorar; sé que lloro muy bien pero no quiero llorar, quiero hacer otras cosas.

-¿Con esa voz tan extraordinaria, hiciste doblaje?

-Sí, varias veces y me propusieron ir a Madrid pero dije no. Yo tengo presencia escénica, quiero que me vean y oigan entero.

-Oí que eres muy generoso con los jóvenes dramaturgos, que en ocasiones participas en sus obras de manera desinteresada.

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-Es una forma de ser. Ando mucho con la gente joven, ¿sabes por qué? Porque tienen ilusión, que le falta a la gente mayor. Y lo que yo tengo, sobre todo, es ilusión por hacer las cosas. El día que me falte la ilusión no iré ni a pañar duros.