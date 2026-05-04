Gijón impulsa un nuevo plan contra las gaviotas: retirar huevos de los nidos y alejarlas de las zonas más conflictivas con aves rapaces

Vuelos con aves rapaces complementarán el operativo municipal de control de las gaviotas. Estos vuelos, que buscan alejar a las gaviotas de las zonas más conflictivos en cuanto a las molestias a los vecinos, se desarrollarán a partir del mes de agosto fuera del periodo de cría de las gaviotas y cuando ya haya finalizado la campaña sobre los nidos que este lunes ha puesto en marcha la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Una campaña que ejecutará el personal de la empresa Laurus Control y desde la que se calculan realizar unas 600 actuaciones, que supongan intervenir en cerca del 80% de los nidos detectados. La estimación es retirar más de un millar de huevos desde ahora y hasta el mes de agosto. Ahora mismo, en la ciudad hay registradas unas 700 parejas de gaviotas. Una cifra que se ha estabilizado en los últimos ejercicios y que es la más abja desde 2007.

En esta campaña que acaba de empezar, y como novedad sobre campañas anteriores, no se acometerá ningún sacrificio de polluelos. Es el primer año en que no será necesario. En 2020 se sacrificaron alrededor de 500 pollos, una cifra que bajó a 70 el año pasado y que ahora dejara el marcado a cero a partir de un planteamiento más ético del sistema de control de gaviotas.

Este cambio se pone en valor desde la concejalía que lidera el popular Rodrigo Pintueles como ejemplo del éxito que sobre el control de la población de gaviotas han tenido las acciones de refuerzo de medidas preventivas y una intervención anticipada sobre los nidos. Igual que se valora el descenso del nivel de incidencias a partir de avisos de la ciudadanía: de 554 en 2023 a 390 en 2025. "Vamos en la buena dirección", ha sentenciado Pintueles tras explicar que “estamos logrando un control más eficaz, gestionado de forma ética y no letal, y con una clara reducción de incidencias en la ciudad. la anticipación y la mejora de los protocolos de actuación nos permiten intervenir antes y con mejores resultados”.

Una gaviota come los restos de un pincho en una terraza de Gijón. / Marcos León

La concejalía también hace un llamamiento público para que los vecinos alerten de la presencia de nidos en sus edificios y así poder intervenir de manera más rápida. "La implicación de los vecinos es clave", asegura el concejal. Pueden hacerse las notificaciones llamando al 985181143. En todo caso, el registro de nidos que ya tiene el Ayuntamiento, y el hecho de que las gaviotas tiendan a hacer sus nidos en los mismos sitios, permite adelantar la retirada al aviso en la mayor parte de los casos.

Charlas en los centros municipales

Por otro lado, y de manera paralela a la campaña de control de nidos, la concejalía patrocina un ciclo de charlas protagonizadas por el biólogo y ornitólogo César Álvarez Laó, coordinador del anillamiento de gaviotas patiamarillas en Asturias y estudioso de la especie. Las sesiones se celebrarán el 7 de mayo en el Ateneo de La Calzada, el 13 de mayo en el centro municipal integrado de El Llano, el 20 de mayo en el centro municipal integrado de La Arena y el 26 de mayo en el centro municipal in tegrado de Pumarín Gijón-Sur.

El objetivo de estas charlas, abiertas a todo el públicos, es dra conocer las singularidades de estas aves y ofrecer "pautas adecuadas para una convivencia pacífica con la especie". Su desarrollo da continuidad a un programa de concienciación desarrollado en los centros escolares.