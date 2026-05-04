Gijón ya no tiene pisos por menos de 600 euros al mes: el precio del alquiler inicia el año con otra subida

Nada parece parar la tendencia al alza del precio de los alquileres en Gijón. Un informe elaborado por la plataforma Idealista sobre el cierre estadístico del mes de marzo –el último del primer trimestre de este 2026– fijó en 11,2 euros el precio medio del metro cuadrado de vivienda en alquiler. Eso supone un incremento del 8,8% sobre el mismo mes del año anterior.

Esa es la media de toda la ciudad en esa variación anual, pero si se va por distritos se comprueban dos cosas. Que en todos los distritos se incrementó el precio del alquiler a lo largo de esos doce meses y que esa subida estuvo por encima de lo media en los distritos Centro, Oeste y Este con incrementos del 9, 9,2 y 10,8%, respectivamente. Y eso teniendo en cuenta que el informe sobre la zona Oeste detecta una bajada de los precios respecto al mes de febrero que dejó el precio por metro cuadrado en 10,1 euros.

Por debajo de esta cifra solo está el distrito Sur –con 9,8 euros el metro cuadrado– y casi a la par los 10,3 euros el metro cuadrado en el distrito de El Llano. Así, las mayores subidas interanuales se registran en los distritos Este y Oeste y los mayores precios actuales en el Centro y el Este. ¿Y eso en qué se traduce? Pues analizando la oferta actual que sobre esas zonas hace ese mismo portal inmobiliario se puede detectar que del centenar de viviendas en alquiler que se oferta en la zona Este no hay nada por debajo de los 650 euros. Y los dos únicos que hay por ese precio son pisos en plantas altas y sin ascensor que se ofertan como alquileres de temporada, de septiembre a junio para tener libres los meses de verano. La horquilla con más oferta es la que va de los 850 a los 950 euros de renta mensual pero para quienes el dinero no sea un problema que sepan que también hay opciones por 3.000 y hasta 5.000 euros.

No muy diferente es el panorama en el Centro, aunque con una oferta de pisos en alquiler más amplia que en los barrios y con opciones de renta que va de los 600 a los 3.000 euros. Aquí la modalidad de alquiler de temporada vuelve a tener un impacto más que importante y reducir las posibilidades de quienes buscan un hogar para todo el año. Incluso para varios años sin tener que moverse de un lado al otro. Eliminados los alquileres de temporada se puede encontrar un loft de 37 metros cuadrados por 700 euros al mes en la calle de Los Moros, pero para conseguirlo se piden nóminas y fiador. Y un ático de 40 metros cuadrados en Marqués de San Esteban por mil euros.

En las proximidades de la playa Poniente y Naval Azul

¿Cómo están las cosas en la zona Oeste? Para empezar, la oferta de alquiler no pasa de 35 viviendas y excepto un piso que ya se advierte que solo se alquila para estancias cortas y se oferta por 470 euros al mes, todo está por encima de los 650 euros. O más bien de los 700. Y aunque a alguien le puede parecer sorprendente también hay propuestas de alquiler de 3.000 euros en los meses de verano en esta zona, y más en concreto en las proximidades de Naval Azul y la playa de Poniente.

El máximo en El Llano, también para los meses de verano, está ahora mismo en los 2.300 euros en julio y 2.800 en agosto por una vivienda de tres habitaciones en la calle Poeta Alfonso Camín. De larga duración lo más barato que se puede encontrar es apartamento de 41 metros cuadrados y una habitación, a diez minutos del paseo de Begoña, por 600 euros. Un dúplex en la calle Mon son 850 euros al mes y por mil euros al mes se puedo lograr un piso recién reformado y de tres habitaciones en la calle Electra.

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Visto el precio por metro cuadrado los alquileres más asequibles deberían estar en el distrito Sur. Primer problema: la reducida oferta que permite solo mirar entre 16 opciones. Nada por debajo de los 750 euros que se piden por una vivienda de dos habitaciones en la calle Cataluña construida en 1968. Y, sorpresa, una opción de chalet de lujo por 4.200 euros al mes junto a la Escuela de Fútbol de Mareo. Se trata de un alquiler de larga duración en el camino de La Marruca sobre una casa de cuatro plantas y 533 metros cuadrados útiles, con parcela, terraza, garaje, cinco habitaciones y siete baños.