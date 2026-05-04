El gijonés Eugenio Alonso estará en el al Campeonato de Europa de Tiro Policial en Marsella

El agente de la Policía Local de Gijón, Eugenio Alonso, va a participar en el Campeonato de Europa de Tiro Policial en Marsella (Francia). No es una cita desconocida para el gijonés que es un referente en la competición de tiro policial internacional, donde lleva más de tres décadas contando como uno de los participantes casi seguros. La última vez que estuvo en el campeonato fue el año pasado, donde finalizó octavo. En esta ocación la cita internacional tendrá lugar la primera semana del próximo mes de junio.

El ejercicio al que se tendrá que enfrentar Eugenio Alonso consta de 12 pruebas de tiro altamente técnicas en situaciones realistas, con un total de 270 disparos puntuables, con blancos móviles y objetivos no impactables (rehenes). En este tipo de pruebas, la rapidez y la precisión son fundamentales, dado que los puntos obtenidos se dividen por el tiempo empleado en la realización de cada ejercicio, tal como informan desde el Ayuntamiento gijonés del que Alonso es funcionario.

Se trata además de una prueba en la que los impactos erróneos penalizan con diez puntos menos por cada uno de ellos.

Eugenio Alonso acudirá a varias competiciones a nivel nacional e internacional a lo largo de la presente temporada, entre las que destacan, A Coruña, Marsella, Portugal, Andorra, Granada y cerrará la temporada en el Open Internacional 'Extreme Open' de Tenerife, en diciembre.

A lo largo de más de tres décadas compitiendo, Alonso ha logrado siete títulos de campeón de España individual y varios por equipos. También ganó el campeonato de Europa dos veces, en 1997 y 1999, y quedó tercero en 1998.