Un incremento de 1,5 millones en gastos de personal por sentencias y 2,3 millones a un banco: claves del nuevo ajuste al presupuesto de Gijón

A 5.186.612,08 euros se eleva la nueva modificación –la octava– que del presupuesto municipal de 2026 ha elaborado la concejalía de Hacienda, que encabeza la forista María Mitre. El expediente se incluye en la convocatoria de la comisión de Hacienda de esta semana como paso previo a su votación en el próximo Pleno. Uno de los cambios que se introducen en el expediente como "necesario y urgente" supone un incremento de algo más de 1,5 millones de euros en la partida de gastos de personal –que supera los 77 millones–para, fundamentalmente, dar cumplimiento a sentencias judiciales favorables a demandas de los trabajadores.

En concreto, hay un suplemento de crédito de 1.317.000 euros que tiene que ver con el pago a los funcionarios del denominado complemento específico variable. En base a una sentencia de 2024, funcionarios de Policía Local y Prevención y Extinción de Incendios solicitaron su derecho a percibir el complemento de festividad y nocturnidad en situaciones de incapacidad temporal, asuntos propios y otros permisos retribuidos. El dinero que ahora se habilita supone el pago de ese complemento durante este ejercicio y las diferencias salariales por ese concepto referidas a los cuatro años inmediatamente anteriores.

Una sentencia judicial está también en el origen de habilitar una partida de 123.000 euros para hacer frente a los pagos pendientes con 13 funcionarios a los que se les había reconocido en 2023 el derecho a percibir una prima por jubilación y que llevaron al Ayuntamiento a los juzgados por no abonársela. Y en materia de gastos de personal esta modificación presupuestaria incluye también una partida de 134.000 euros para asumir indemnizaciones por cese a once personas.

Un millón más para los Servicios Tributarios

La entidad financiera Kutxabank será la destinataria de los 2,3 millones que aparecen en esta modificación presupuestaria dentro del apartado de deuda pública y que tienen que ver con la amortización y el pago de intereses de un préstamo suscrito con el Ayuntamiento con este banco. El problema aquí es que el Ayuntamiento había previsto hacer una amortización anticipada de préstamos por 21,6 millones. Sin embargo, cuando a finales de año – y ya con el presupuesto de 2026 aprobado por el Pleno– el gobierno de España abrió la puerta a que las administraciones locales pudieran utilizar parte de ese dinero para inversiones financieramente sostenibles esa cuantía de amortización se redujo a 6,1 millones. Eso supuso que siguiera vivo el préstamo con Kutxabank que en la planificación inicial se daba por finiquitado.

Por otro lado, el pasado 8 de abril se aprobaba por resolución de Alcaldía la cuenta del ejercicio 2025 presentada por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. El importe de las comisiones de cobranza vinculadas al convenio en vigor entre ambas administraciones ascendía a 2.954.612,08 euros. El prepuesto municipal solo reservaba 1, 9 millones para esa factura, así que toca incrementar vía modificaron el millón que queda vía sin cobertura.

Las cocinas comunitarias de Mar de Niebla en La Calzada

Menos envergadura económica tienen los 30.000 euros para apoyar el desarrollo de un proyecto piloto de cocinas comunitarias en La Calzada por parte de Mar de Niebla, los 178.000 euros más que necesita Obras Públicas para suplementar los contratos de alquiler de maquinaria y vehículos para obras en la zona rural o los 5.000 euros que pide Medio Ambiente para poder cuadrar los nuevos costes de sus programas de atención a animales abandonados, en concreto a colonias felinas.

Excepto esos 5.000 euros que se financian con bajas por anulación dentro del propio epígrafe presupuestario de bienestar animal, el resto de la modificación se financia con remanente líquido de tesorería.