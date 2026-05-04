Lienzo natural y sinestésico en el festival LEV de Gijón

El rumor del agua y el canto de los pájaros dejaron de ser decorado para convertirse en parte de la partitura. Bajo la estructura de madera del pabellón Carlos Linneo del Jardín Botánico de Gijón, el silencio era una ilusión: dentro de los auriculares, el sonido se expandía. El LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) propuso este domingo una bonita experiencia sensorial a través de un concierto con auriculares que para algunos resultó "casi como entrar en un cuadro".

Uno de los espectadores, disfrutando del concierto en la naturaleza.

Con esas palabras felicitó pargte del público, nada más acabar la actuación, a la encargada de pincelar ese lienzo sonoro, la gijonesa Sara Muñiz, que tomó el suelo como escenario, rodeada de cables, una pequeña mesa de mezclas y pedaleras que gobernaba con los pies. La artista ofreció una actuación donde su viola, aparentemente con una sutil distorsión digital, entablaba conversación con fondos de naturaleza.

Propuestas como estas son las que atraen entusiastas de estas ramas experimentales como Alfredo Miralles y Pedro Fraguela, llegados desde Madrid. Para ellos, es su segunda vez en esta cita y tienen claro que esta actividad es "la que más disfrutamos de la programación el año pasado". Entre el público que abarrotaba la plataforma de madera, destacaban que este formato de concierto silencioso representa "el cierre ideal para un festival con un abanico de experiencias tan precioso, entre momentos rave y teatro". "Se diferencia mucho de otros festivales", añadían.

Tras el viaje de cuerda de Muñiz, tomó el relevo Julek Ploski. Con su ordenador como herramienta principal, Ploski desplegó una propuesta tranquila que también fue evolucionando hacia lo orgánico. El sonido invitó, no obstante, a un cambio de perspectiva: parte de la audiencia decidió abandonar la tarima para echarse directamente sobre la orilla del riachuelo anexo, buscando un momento aún más zen.

Para muchos, estar allí era una cuenta pendiente, como Álex González y Álex Gil, también madrileños. "No llegamos a tiempo el año pasado y no podíamos perdérnoslo esta vez", explicaban. Aunque ya habían asistido a eventos con auriculares anteriormente, coinciden en que hacerlo en un contexto como el de este entorno natural gijonés es "una pasada".

Con los aplausos aún resonando en los auriculares, el festival comenzó a recoger sus cables del Jardín Botánico para trasladar su último aliento a la Iglesia de la Laboral. Allí, a las 17.45 horas, Enrique del Castillo y su "Umbráfono" se encargaron de oficiar la última homilía sonora de esta 20ª edición del LEV. Bajo la cúpula, el festival pudo por fin decirle un "podéis ir en paz" a sus fieles, citándolos a todos para volver a encontrarse en el 2027.

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El mejor valor para los directores, la "conexión emocional" con el público

El certamen clausuró este domingo su última edición con un balance de éxito que reafirma su posición de vanguardia. Los codirectores del certamen, Cristina de Silva y Nacho de la Vega, destacaron la capacidad de la cita para "lograr establecer una conexión emocional con el público", hito que consideran fundamental para la vigencia del proyecto. Tras cuatro días de actividad, ambos subrayaron que el festival "goza de muy buena salud" y mantiene intacto su espíritu fundacional basado en la creación digital y la electrónica experimental. Según los organizadores, el público ha respondido con una "confianza y complicidad" absoluta hacia el trabajo comisarial, dejándose llevar por la experiencia que "recorre la ciudad a través de diferentes espacios". Uno de los aspectos más celebrados es, además, la diversidad de los asistentes, describiendo una audiencia "más intergeneracional que nunca", lo que garantiza el relevo y la expansión de la base de seguidores del festival. Aunque desde la organización prefieren no centrarse de forma estricta en las cifras, sí confrmaron que hubo "muchísima asistencia" en todas las áreas. De cara al futuro, la dirección asegura que seguirá "incidiendo en sus formatos" habituales para profundizar en la experiencia inmersiva.