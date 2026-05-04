Manuel Ángel García, vecino de Fresno: "Hacer vecindad es fundamental para el mundo rural"

Nacer en la casa de sus padres, ir al colegio en Montena, cursar la extinta EGB y sacarse la FP en la Escuela de Revillagigedo. Son algunas de las vivencias de Manuel Ángel García, vecino de la parroquia gijonesa de Fresno, quien se considera un afortunado por poder vivir en una casa y no en un piso junto a su mujer, Hermisenda Valdés y su pequeño bodeguero, Otto.

Su vinculación a Fresno la lleva, además de en sus orígenes, en su propia forma de ser y en su implicación con los suyos. Algo que le llevó a ser parte durante años de la asociación de vecinos y una parte activa de la comisión de festejos. "Mantenemos esa relación con los vecinos y los pueblos porque es fundamental para unir a la zona rural", explica García.

Precisamente, este carácter asociativo es uno de los rasgos que han heredados sus dos hijas, quienes le han tomado el relevo en la comisión de festejos. "Las ayudo en lo que puedo, con todo lo que tiene que ver con el pueblo", reconoce el vecino, quien ahora que tiene más tiempo libre tras jubilarse, tiene claro que quiere seguir dedicándose a los vecinos. "Me siento bien ayudando a la gente en lo que puedo", confiesa.

Manuel Ángel García en su casa, en Fresno / Pablo Solares

Enamorado de su mujer, sus hijas y también de su pueblo, Manuel Ángel García insiste en que vivir en Fresno son todo ventajas o, al menos, poco tiene que envidiar a la ciudad. "Nuestras hijas pueden vivir aquí y trabajar fuera porque está muy bien comunicado con Oviedo y Gijón. A Gijón llegas en autobús urbano y tren y a Oviedo puedes ir en tren. Es uno de los puntos a favor de Monteana frente a otras parroquias de Gijón", recalca.

Ciudades a parte, a García le gusta recordar la vida con sus padres cuidando de las vacas y la huerta, esa huerta que aún conserva y de la que salían lechugas que después se vendían para vivir del campo y del ganado. "Yo les ayudaba con las vacas al mismo tiempo que trabajaba o estudiaba. Les echaba una mano segando, cosechando las hortalizas y bajaba mucho con mi madre a la plaza a vender lo que cultivábamos. La llevaba en coche y luego me iba a trabajar", indica García.

De esa huerta quedan no solo las raíces de su vida, ahora, es un huerto de autoconsumo y una especie de pasatiempo. "Lo que sacamos de aquí va para casa", cuenta.

Además de la tierra, su hogar y su pueblo Además de la tierra, su hogar y su pueblo, Manuel Ángel García presume de haber seguido con la "tradición" familiar que ya empezaron sus padres como clientes de Caja Gijón La Rural. Es un vínculo de toda la vida que decidimos mantener. Nos gusta que nos atiendan de forma cercana, nos explican todo y si tenemos algún problema, nos lo solucionan", añade García.