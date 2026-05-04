Moda alternativa, estudios sonoros y mucha inteligencia artificial en las nuevas residencias de LABoral Impulsa en Gijón

Moda de producción alternativa, una metodología de diseño industrial centrada en el prototipado o una investigación artística aplicada a la humanización de espacios de salud. Y mucha inteligencia artificial de por medio. Estas fueron tan solo algunas de las ocho propuestas seleccionadas para la VIII Convocatoria del programa de residencias LABoral_Impulsa, presentada este lunes en las entrañas del complejo de LABoral Centro de Arte y en las que, si algo destaca, es la vanguardia.

El programa, que impulsa en conjunto la instalación artística y la sección municipal de emprendimiento Gijón Impulsa, busca "profesionalizar la parte empresarial" de las propuestas creativas para lograr que los artistas se conviertan en gestores de iniciativas "sostenibles" que funcionen como verdaderas líneas de negocio en el mercado actual. Todas las iniciativas contarán con nueve meses de residencia y un nuevo sistema de mentorías trimestrales con expertos del sector.

Dentro de las propuestas seleccionadas, Paula Natal lidera "Brand_Os", un sistema operativo que sustituye los manuales de identidad estáticos por entornos digitales escalables. En el ámbito técnico, Marcos Cueto presenta "Disenio lab", un proyecto de residencia centrado en el aprendizaje aplicado y el prototipado industrial que integró ingeniería y estrategia de protección de la innovación.

En el área de la investigación y los servicios, Ana Belén Rico propone con "Arte, percepción y cuidado" aplicar el arte para mejorar la experiencia emocional en contextos de vulnerabilidad sanitaria. Por otro lado, Clara Brea y Sara Muñiz auspician "Nubera estudio sonoro", un estudio de diseño sonoro artesanal que ofrece servicios de identidad en este ámbito para cine, publicidad y contenidos digitales.

La creación escénica y visual está representada por Eva Menéndez y Silvia Molero con su compañía "Alma de Cántaro", un laboratorio de artes vivas enfocado en la investigación social desde la perspectiva joven. A su vez, Elena del Rivero Fernández planta la creación de un estudio de fotografía especializado en fotonovelas y retrato corporativo, con el objetivo de unir la imagen comercial con una "fuerte carga narrativa" y creativa.

Finalmente, la comunicación y la moda cerraron la convocatoria. La agencia "Burru Comunicación" centró su trabajo en conectar marcas y territorio a través de nuevas narrativas alejadas de la comunicación masificada. En último lugar, Noa Gago, Carmen González y Luis Álvarez presentaron "Les Dances", una marca de moda emergente que reivindicó la producción local asturiana y la colaboración artística frente al modelo industrial actual.

El acto contó con la presencia de la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega; el director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León; la directora de LABoral, Semíramis González, y el director de Gijón Impulsa, Luis Díaz. Los representantes institucionales coincidieron en que el sector cultural representó una de las "líneas estratégicas" fundamentales para la promoción económica de la ciudad y el Principado.

Pumariega subrayó la necesidad de que los proyectos "aterricen" y tengan una lógica empresarial, mientras que González destacó que la tecnología y lo digital resultaron claves para "expandir" estos proyectos y asegurar su viabilidad futura. León defendió que la cultura no debe verse solo como un arte estático, sino como un "activo económico" y un motor de crecimiento para Asturias.