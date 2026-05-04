Nuevos avances en el proyecto para construir más de 70 pisos en Contrueces

La Junta de Gobierno aprobará mañana martes dos nuevos trámites para el proyecto urbanístico de Contrueces que proyecta edificar más de 70 viviendas en el entorno de la carretera del Obispo y la calle Río Porcía. El gobierno local dará el visto bueno, por un lado, a la aprobación definitiva del proyecto de compensación y tras haber acreditado en abril que el Ayuntamiento ha recibido el ingreso de los algo más de 150.000 que le correspondían en concepto compensación económica equivalente al aprovechamiento urbanístico municipal. Aprobará también, de manera inicial, el proyecto de urbanización, que se prevé ejecutar en dos fases y por 730.000 euros. Los promotores son Gestiones Empresariales Poniente, Construcciones Vegalpa y Promovegalpa.

Además, en esta misma Junta de Gobierno del martes se dará también luz verde a la nueva ordenanza de protección y bienestar animal, que tras su proceso de participación no implicará por ahora cambios en el arenal de San Lorenzo, dejando como hasta ahora a los perros fuera de la playa en época estival. Algunos detalles de esta nueva normativa son que los hurones se suman a los gatos y perros como animales de compañía, con sus mismos derechos, y que se detallan y amplían las obligaciones para garantizar el bienestar de los animales. Un perro, por ejemplo, no podrá quedarse solo en casa durante más de un día. El gobierno local lanzará también ayudas dirigidas al sector de taxi, por valor de 100.000 euros, para mantener vehículos accesibles y comprar modelos de cero emisiones.