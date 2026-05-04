El plan del Muro proyecta agilizar las rutas de Emtusa y una conexión peatonal hasta el metrotrén

El estudio de viabilidad para soterrar el tráfico en el Muro, además de crear hasta 1.461 plazas de aparcamiento en dos o tres niveles bajo tierra, propone implantar una nueva solución para las conexiones en superficie. Los técnicos consideran que la actuación podría aprovecharse para "reordenar" los tráficos de Emtusa, "que actualmente sufre retrasos por el tráfico mixto" con otros vehículos, y plantean crear "un carril exclusivo" para autobuses en superficie que ayude a mejorar los tiempos de las frecuencias en hasta un 20 por ciento. Sobre plano, este estudio dibuja un vial de servicio pegado a las fachadas de los edificios y que bordea la franja marítima hasta su salida por la avenida de Castilla, creando una especie de circunvalación que obligaría a cambiar las direcciones de algunas calles. Se propone también una "conexión peatonal" hasta el metrotrén y plazas reservadas para repartidores.

Los redactores del estudio entienden que al liberar un gran paseo en superficie se podría generar "una plataforma reservada" para autobuses. "Esto afectaría positivamente a líneas críticas como la L1, L14, L15, L18 y L20, que conectan el este y el oeste de la ciudad", explican. El cambio implicaría también el diseño "de paradas más accesibles y tecnológicas" que mejorarían también "la seguridad del viajero al desembarcar directamente en una zona peatonalizada".

La estimación que se hace en el informe apunta a que la velocidad media de los buses de Emtusa por este entorno aumentaría entre un 15 y un 20 por ciento porque el soterramiento suprimiría "la congestión en el nodo del Martillo de Capua y la avenida de Castilla". Y a juicio de los técnicos esa mejora en tiempos daría solución a la situación actual, donde a su juicio se "desincentiva el uso del bus en el centro" por la falta de rapidez.

El vial de servicio en superficie iría pegado a las fachadas residenciales y los técnicos detallan su solución técnica por sectores. El primero lo delimitan por la calle Manso y la avenida de Castilla, en su entronque con García Rendueles. En este tramo, las calles interiores, que son Argüelles, Aguado, Doctor Aquilino Hurlé y Marqués de Urquijo, tendrán que tener todas un sentido único hacia el mar para que el tráfico se derive después hacia la avenida de Castilla. A juicio de los técnicos, esta es la solución más "funcional" para no generar fondos de saco. Sugieren también, otro cambio, aunque sería un detalle a definir más adelante: que en estos viales la actual zona azul pase a ser zona verde para evitar el llamado "tráfico de agitación", que es el que generan los conductores cuando buscan aparcamiento.

El segundo sector de la solución en superficie, el central, lo delimitan las calles Emilio Tuya y Menéndez Pelayo. La propuesta que se hace en el estudio es dejar la primera con su actual sentido único hacia el sureste y que Menéndez Pelayo, en el tramo más próximo al paseo, tenga dos carriles de sentido único hacia el centro, para recibir al tráfico que venga desde la calle Manso y desde el vial en superficie del Muro. El último sector del tráfico en superficie en el entorno del Muro engloba las calles Ezcurdia y La Playa, que mantienen su sentido actual. Los accesos desde la superficie al soterramiento estarán por la avenida de Castilla y por la propia Ezcurdia a la altura de Juan Alonso.

Respecto al gran paseo que se generaría con esta actuación, los técnicos consideran que "debe diseñarse con visión de futuro, considerando la intermodalidad con otros transportes". Sugieren, de hecho, tener en cuenta el proyecto de la estación intermodal y del metrotrén que prolongará el transporte ferroviario hasta Cabueñes y diseñar una "conexión peatonal rápida desde el Muro hacia la futura parada de la plaza de Europa".

También en superficie, los técnicos proyectan "zonas de parada técnica" para labores de reparto y para evitar que las furgonetas no accedan de ninguna manera al paseo peatonal. También habrá "bahías de servicio" con "horarios estrictos" para los transportistas, que tendrán "plazas sensorizadas" que podrá reservar mediante el uso de una aplicación móvil. La idea es crear un sistema que eviten que dejen el furgón en doble fila. En una línea similar, se pretende habilitar puntos de entrega con taquillas inteligentes que permitan centralizar buena parte de las entregas de paquetería privada.

Conexiones ciclistas

Por último, el estudio defiende también que el soterramiento permitirá "la consolidación de la red ciclista", siendo hoy el Muro "el tramo con mayor uso de bicicleta de la ciudad". "El proyecto debe contemplar un carril bici en superficie de ancho normativo, totalmente separado del flujo peatonal y del carril bus, conectando de forma ininterrumpida la zona del Piles con el Puerto Deportivo", destacan los técnicos, que proponen crear una zona de "custodia segura" para bicis privadas en el primer nivel del soterramiento y puntos de recarga para patinetes eléctricos. El proyecto de soterramiento costaría entre 120 y 137 millones de euros.