La recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla entra en su recta final de obra

Las obras para recuperar el refugio antiaéreo de Cimavilla, la última actuación pendiente del plan de rehabilitación de espacios patrimoniales, terminará a finales de mes. Lo hará tras una ampliación de plazo concedida por el Ayuntamiento y justificada en varias jornadas de mal tiempo y, especialmente, en la necesidad de modificar el proyecto original tras aparecer un trazado del refugio original que se había dado por perdido. El hallazgo, publicado por LA NUEVA ESPAÑA a finales del año pasado, desveló varios metros de túnel bajo el patio del Revillagigedo, donde se pensaba que las tareas iban a limitar a reconstruir una recreación artificial del antiguo trazado. Cuando termine la obra como tal, a lo largo del segundo semestre de este año se dará inicio a la musealización tanto de este refugio como de las baterías militares del Cerro y La Providencia.

Los trabajos visibles desde este patio del Revillagigedo ya muestran que la obra se encuentra en su recta final. El recinto ya no está expuesto y las labores de relleno para completar la superficie se ven avanzadas. Bajo este patio es donde se ubican los varios metros de túnel original que habían dado por perdidos y que han podido incorporarse al proyecto, que sí ha terminado de reconstruir el resto del trazado. El gran objetivo es que el refugio tenga una entrada, la que ya tiene bajo la Casa Paquet, y también una salida, que es la que tendrá en este patio junto a una pequeña sala de interpretación para despedir a los visitantes. Se entendió siempre que, sin este doble sistema de acceso, no se podría abrir el refugio en condiciones de seguridad.

La ciudad lleva unos años pensando en recuperar este espacio. El Ayuntamiento había lanzado, primero, un estudio de sondeos en busca de trazados desconocidos. Se saldó sin buenas noticias, y desde entonces los técnicos municipales daban por hecho que el refugio completo, que sí se sabía que había tenido un tamaño considerable, había perecido durante la propia guerra o fruto de las construcciones urbanísticas de los años siguientes.

Estado de los trabajos. / Ángel González

Fruto de eso se licitó un contrato doble para, por un lado, recuperar el refugio actual como tal y, por otro, recrear de manera artificial una salida. El pedazo de túnel apareció cuando la obra estaba aún comenzando y tras una hornacina tapiada que siempre se pensó que podría ser una "pista" de algo. Estos metros de galería, por lo demás, aparecieron en bastante buen estado, según los técnicos, pero también partida a la mitad por una hendidura en forma de "V" que se achaca a un proyectil.

Modificación del plazo final

En la modificación del plazo final de obra los trabajadores de JCN, adjudicatarios, explican que ese hallazgo obligó a modificar parte de su hoja de ruta prevista. Cuando LA NUEVA ESPAÑA visitó el entorno en diciembre, ya se estaban iniciando labores arqueológicas complementarias para estudiar estos vestigios. Para entonces ya se había decidido, también, una solución técnica al que era uno de los problemas endémicos del refugio de cara a su apertura a visitantes: las filtraciones de agua.

Se han colocado canalizaciones para revertirlas y un sistema de bombeo interno. También se conservarán algunos detalles que ayudan a contextualizar históricamente la estructura, como la presencia de refuerzos estructurales de los años 40 que se vinculan a indicaciones dadas por el dictador en esa década para mantener operativos los refugios ante el temor de que España fuese atacada por los aliados. Por lo demás, como la musealización ya estaba prevista para el segundo semestre, no parece que esta ampliación del plazo de obra vaya a provocar retrasos en la actuación global.