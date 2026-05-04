La Universidad Europea sigue dando pasos para asentarse en Gijón

El visto bueno del Principado al plan de la Universidad Europea para abrir un centro adscrito en Gijón, tras recibir hace una semana el aval del Consejo de Gobierno, se ha hecho oficial esta mañana con la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), tal y como marca la ley. La aprobación supone dar cuenta de la decisión al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la adscripción del centro y el centro educativo deberá conseguir también el permiso para impartir las titulaciones que proyecta, todas vinculadas al mundo de la salud.

A partir de ahora, la Europea continuará con sus gestiones para implantarse en el norte del país. Y lo hará pocos meses después de haber consolidado su arraigo en el sur, con la apertura de su campus de Málaga, inaugurado el pasado mes de octubre. La Universidad Europea tiene una amplia presencia en Madrid y cuenta también con sedes en Valencia y Canarias.

Su proyecto para Gijón, tras el decreto nacional que endureció el año pasado los requisitos legales para implantar nuevas universidades privadas, se hará en dos fases, abriendo primero en los terrenos de La Pecuaria un edificio que funcionará, en vez de como campus autónomo en Asturias, como un centro adscrito de la Universidad Europea de Madrid. Lo hará, a su vez, en dos fases: espera abrir en el curso de 2027-2028 con los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia e implantar en su segundo curso las titulaciones de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia.

La idea de un campus autónomo de la Europea en Asturias se mantiene, pero tardará un tiempo en desarrollarse. Por ahora, en cualquier caso, la empresa ya considera que impartirá "la oferta académica más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias".

El corazón de la Europea sigue estando en Madrid. Allí tiene su principal despliegue de infraestructuras, con ocho centros entre facultades, escuelas y centros de Formación Profesional. El despliegue de titulaciones en la capital, por lo tanto, y como es lógico, es el más completo: allí están, entre otras, la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud y la Facultad de Medicina, Salud y Deportes, así como varios centros destinados ciencias sociales y estudios técnicos. La Universidad Europea se fundó en 1995 y asegura haber formado a más de 130.000 alumnos.