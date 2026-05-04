La Universidad Europea sigue dando pasos para asentarse en Gijón
El gigante educativo continúa con sus gestiones para abrir un centro adscrito en Asturias
El visto bueno del Principado al plan de la Universidad Europea para abrir un centro adscrito en Gijón, tras recibir hace una semana el aval del Consejo de Gobierno, se ha hecho oficial esta mañana con la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), tal y como marca la ley. La aprobación supone dar cuenta de la decisión al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la adscripción del centro y el centro educativo deberá conseguir también el permiso para impartir las titulaciones que proyecta, todas vinculadas al mundo de la salud.
A partir de ahora, la Europea continuará con sus gestiones para implantarse en el norte del país. Y lo hará pocos meses después de haber consolidado su arraigo en el sur, con la apertura de su campus de Málaga, inaugurado el pasado mes de octubre. La Universidad Europea tiene una amplia presencia en Madrid y cuenta también con sedes en Valencia y Canarias.
Su proyecto para Gijón, tras el decreto nacional que endureció el año pasado los requisitos legales para implantar nuevas universidades privadas, se hará en dos fases, abriendo primero en los terrenos de La Pecuaria un edificio que funcionará, en vez de como campus autónomo en Asturias, como un centro adscrito de la Universidad Europea de Madrid. Lo hará, a su vez, en dos fases: espera abrir en el curso de 2027-2028 con los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia e implantar en su segundo curso las titulaciones de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia.
La idea de un campus autónomo de la Europea en Asturias se mantiene, pero tardará un tiempo en desarrollarse. Por ahora, en cualquier caso, la empresa ya considera que impartirá "la oferta académica más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias".
El corazón de la Europea sigue estando en Madrid. Allí tiene su principal despliegue de infraestructuras, con ocho centros entre facultades, escuelas y centros de Formación Profesional. El despliegue de titulaciones en la capital, por lo tanto, y como es lógico, es el más completo: allí están, entre otras, la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud y la Facultad de Medicina, Salud y Deportes, así como varios centros destinados ciencias sociales y estudios técnicos. La Universidad Europea se fundó en 1995 y asegura haber formado a más de 130.000 alumnos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
- El calvario de los vecinos del edificio La Estrella de Gijón: 'Hay gente entrando en depresión porque no saben cómo van pagar
- Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
- Vecinos 'secuestrados' en un edificio de Gijón de 13 plantas tras dos meses sin ascensores: 'No nos avisaron del problema
- Los perros del criadero ilegal de Gijón, una semana después de su rescate: varias perras de parto y las primeras familias recogiendo los cachorros que compraron
- Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza 'con una pistola': en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
- Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: 'Forma parte de la memoria colectiva de Gijón
- Gijón pierde uno de sus merenderos más queridos: Casa Arturo se despide tras 75 años de historia