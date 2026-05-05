Alertan del desahucio de una madre y su hija de 9 años de una vivienda de Vipasa en Nuevo Roces

El Sindicato de Inquilinas informa de que una mujer y su hija de 9 años podrán ser desahuciadas de la vivienda de Vipasa en la que residen, en Nuevo Roces. El grupo señala que, tras haberse celebrado el juicio el pasado día 23 de abril, la sentencia ha resultado favorable hacia Vipasa e insta a la mujer a abandonar la vivienda. Contra el fallo, añade, cabe interponer un recurso de apelación. El sindicato asegura también que Amnistía Internacional se ha interesado por el caso.

El grupo asegura que la menor está escolarizada en un colegio de la zona y que la madre ha sufrido violencia de género. También señala que la afectada “apenas cobra mil euros” y que con ese ingreso “queda totalmente fuera del acceso al mercado privado”, así como que “debido a la deuda acumulada no podrá solicitar una nueva vivienda pública”.

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Siempre según este sindicato, por este caso de Nuevo Roces “se ha interesado también Amnistía Internacional, que está ya colaborando activamente” con el sindicato para intentar revertir la situación. “La violencia machista acaba dejando a mujeres y sus hijas menores sin respuesta habitacional por parte de las administraciones”, reprocha el grupo, que exige una solución y reprocha que el Principado incumpla su “promesa de no desahuciar a nadie más de una vivienda pública”.