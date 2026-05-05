Ampliar el plan del Muro desde el centro de Gijón y hasta La Guía sería hoy "inviable" por su coste, dice el gobierno

"Nosotros aspiramos a que se pueda llevar a cabo este proyecto y, cuando tengamos más avances, nos tocará sentarnos con nuestro socio de gobierno, ponerlo encima de la mesa y tomar una decisión", señaló el forista Jesús Martínez Salvador, que es también portavoz del gobierno local, después de que esta mañana la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa, volviese a defender para el Muro el plan que los populares presentaron en campaña: una plataforma única con un carril en cada sentido y un aparcamiento soterrado de 330 plazas. Foro insiste en su proyecto, basado en un estudio de viabilidad que apuesta por un soterramiento ambicioso entre la avenida de Castilla y Ezcurdia a la altura de Juan Alonso con dos o tres niveles soterrados y más de 1.400 plazas de aparcamiento. Martínez Salvador sí recalca, no obstante, que ampliar aún más este soterramiento hacia el este y el oeste sería hoy "inviable", porque duplicaría el presupuesto.

El forista explicó que su partido, en la pasada campaña, planteaba "dos posibilidades" de soterramiento, con una alternativa más ambiciosa que ampliaba el ámbito de la actuación a este y oeste, desde La Guía hasta el centro, y cuyo planteamiento está recordando estos días en sus redes sociales el edil forista de Movilidad, Pelayo Barcia, que defiende esta apuesta de máximos. Pero Martínez Salvador aseguró que esa idea, a día hoy, podría ser "inviable" por cuestiones presupuestarias y sería más bien algo a retomar más adelante. Dijo el portavoz del gobierno: "Si quisiéramos hacer un túnel mucho más largo, esa segunda posibilidad conllevaría duplicar más o menos el importe o el alcance de la estimación económica, y eso quizás lo haría automáticamente inviable". La actual propuesta del estudio de viabilidad de Foro habla de entre 120 y 137 millones de euros de inversión.

Habló también Martínez Salvador sobre las declaraciones del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que reprochó en estos últimos días una propuesta que a juicio del socialista implicaría "riesgos" para los edificios y que no se ajusta a las "necesidades" de la ciudad. "Cuando lo escuchamos pensamos si no tienen bastante trabajo que hacer en el Principado en Gijón como para que se anden preocupando de los proyectos de este gobierno municipal. ¿Qué puede parecer? Pues puede parecer que Alejandro Calvo está utilizando este proyecto del muro para lavar la cara al Ministerio (de Transportes), que no fue capaz de hacer el vial de Jove soterrado que nos prometió a todos en las elecciones", criticó.

Reproches al Principado

El forista aseguró que "parece" que Calvo "utiliza" este debate "como vía de escape para intentar lavar la cara a sus compañeros de partido en Madrid". Martínez Salvador también reprochó: "Soterrar el Muro es perfectamente viable, como dicen los técnicos, al igual que hacer un vial soterrado para el acceso de los vehículos pesados al Puerto de El Musel. Ambas cosas son perfectamente viables. La diferencia es que en una se avanza porque depende del Ayuntamiento y en la otra no tenemos nada que nos haga creer que en un horizonte temporal cercano vayamos a tener solucionado el problema (del tráfico pesado en La Calzada)".

El forista señaló que su equipo cree "sinceramente" que "de una manera mayoritaria la sociedad gijonesa aspira y anhela a tener un proyecto como este, transformador, que de verdad pueda ofrecer todo el Muro para el disfrute de las personas y permitiendo que la comunicación de un eje principal para el tráfico se mantenga". También añadió, en referencia a la postura de los populares: "Sé que en estos momentos no es un consenso que se haya conseguido todavía, pero aspiramos a él". Martínez Salvador aseguró también estar ya "trabajando técnicamente para poder avanzar" en el modelo que propone su partido para costear el soterramiento, que pasaría por una colaboración público-privada para que una empresa, a cambio de la concesión del aparcamiento soterrado durante 40 años, asuma el grueso de la inversión.

La postura de los populares

Pumariega, por su lado, defendió en declaraciones a Onda Cero que su partido tiene un "proyecto propio" para el Muro y que es el mismo que el que defendieron en las pasadas elecciones y que se refrendó en su convención local de inicios de año. "Lo que planteamos es una solución razonable y de sentido común, con una viabilidad económica asumible para las arcas municipales, con un plazo de ejecución breve y que se podría hacer, además, por fases", dijo. "Pasa por plataforma única, por la ampliación de la acera por el lado de los edificios para poder potenciar el uso comercial de la zona, con un doble sentido de circulación y con una tercera vía auxiliar para que se puedan realizar trabajos de carga y descarga y paradas puntuales sin afectar a los vehículos en circulación, y que haya también un espacio para bicicletas", añadió. En la propuesta de los populares figura también un aparcamiento soterrado de 330 plazas que se haría también con colaboración público-privada. Es, según Pumariega, "una propuesta de sentido común".