De Amsterdam a Barcelona: la inspiración del PSOE para un nuevo proyecto de vivienda en Gijón

Viviendas fabricadas en madera laminada y materiales reciclados en Amsterdam. Vivendas a partir de contenedores marítimos en Copenhague, construcciones temporales en solares vacíos para acoger a personas derivadas de los servicios sociales en Barcelona... Estas y algunas otras referencias utiliza el edil socialista Tino Vaquero para ejemplificar su propuesta al gobierno local, que ha transformado en una iniciativa plenaria, de quee Gijón transite por este camino de innovación impulsado una primera experiencia piloto de construcción industrializada de vivienda pública con la opcion de vincularla a algún proyecto social de atención a personas.

La idea es ir un poco más allá de lo que ya se ha hecho en materia de construcción industrializadas con los 250 pisos de Peritos buscando nuevos sistemas que "acorten tiempos e innoven en materiales y formas de ejecución". Sin concretar cual, Vaquero solo pide del gobierno que haga el experimento en un solar municipal de los 17 que ya tiene censados o de lo suelos dotacionales que se podrían reciclar para ese nuevo uso. En cuanto a la financiación, el concejal gijonés pone sobre la mesa la opción de conseguir el dinero del Estado a través del Plan Estatal de Vivienda.

El concejal socialista Tino Vaquero. / Lne

La intención del edil socialista con esta iniciativa es "dar respuesta, de forma rápida, a la necesidad de ampliar el mercado habitacional y poder atender situaciones de emergencia social en la que se encuentran muchas familias que afrontan con temor el fin de sus contratos de alquiler y la subida de los precios”.