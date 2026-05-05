La bronca política por la orden del Principado de retirar Héroes del Simancas: la derecha habla de decisión sectaria y la izquierda de cumplir la ley

Acusaciones de sectarismo cruzaron de derecha a izquierda la vida municipal gijonesa tras conocerse la resolución del gobierno del Principado de Asturias ordenando la retirada, en cuatro meses, del monumento a los Héroes del Simancas que luce desde 1958 en una de las fachadas del colegio de La Inmaculada por ser un símbolo de exaltación del franquismo. Los partidos de la derecha cargaron de manera casi personal contra el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU); mientras desde la izquierda se festejaba el cumplimiento de la legalidad vigente que conlleva la resolución.

El edil forista Jesús Martínez Salvador defendió en nombre del equipo de gobierno la posición ya conocida de que "la historia se estudia y se explica, no se elimina". Algo que ya había dicho en el mismo Pleno donde el Ayuntamiento se opuso a la retirada del monumento en base a su protección en el Catálogo Urbanístico de Gijón. Y a partir de esa reflexión sentenció que el acuerdo de Ovidio Zapico "que como toda su política es vacío en contenido, solo se puede entender desde el sectarismo ideológico y desde la intención de crear una cortina de humo tras la que ocultar su incapacidad para, desde el gobierno del Principado, mejorar la vida de la gente".

Meter piqueta al colegio de La Inmaculada

"De utilizar su sectarismo ideológico para meter piqueta al edificio del colegio de La Inmaculada y así dar algo a aquellos que practican el anticlericalismo más rancio", acusó a Zapico el presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz. Eso sí, el popular extendió la responsabilidad de tomar "una decisión contraria al sentir mayoritario de Gijón" al presidente Adrián Barbón por permitirlo. "Desde el Partido Popular estamos absolutamente en contra de utilizar la mal llamada memoria democrática para destrozar una memoria de convivencia que tiene que ser lo que impere en la ciudad de Gijón y en el conjunto de España, no al sectarismo ideológico de la izquierda radical y de su representante en el Gobierno de Asturias, el señor Ovidio Zapico”, remató Ruiz.

Para la diputada y concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, la decisión del consejero "enseña la peor cara del sectarismo comunista. Es la intransigencia ideológica del extremismo de izquierdas elevada a la enésima potencia". Vox, que está realizando una campaña de recogida de firmas en defensa del mantenimiento de la escultura, considera "vergonzoso" que intenten cargarse impunemente parte del patrimonio artístico gijonés sin importarles un bledo los argumentos de los religiosos o el sentir de los ciudadanos" y denuncia que "lo de estos comunistas, avalados por un Barbón tan inquisidor como ellos, es revanchismo en estado puro y nos recuerda que mientras gobiernen estamos amenazados".

Un tono mucho menos beligerante utilizó la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez, al recordar que "las leyes están para ser cumplidas". Concreta la socialista en su reflexión que "algunas opiniones parecen empeñadas en hacer olvidar que la resolución se dicta en el seno de un procedimiento fijado por una ley democrática. No hay una aplicación sectaria de la ley de memoria democrática igual que no hay una aplicación sectaria de la ley de propiedad horizontal, solo cabe discutir sí la ley se aplica bien o mal, y en caso de discusión para eso están los tribunales".

Una ley de obligado cumplimiento, "también para la Compañía de Jesús"

"Lo que hace el Gobierno de Asturias no es otra cosa que cumplir la ley y corregir una anomalía democrática en nuestra ciudad: que en plena calle se siga honrando a militares golpistas que ordenaron bombardear Gijón desde el mar asesinando a población civil", es la reflexión que sobre la decisión de la consejería hace el portavoz municipal de IU. Para Javier Suárez Llana "no fueron héroes, fueron asesinos que se sublevaron contra la la libertad y la democracia. Las leyes de Memoria Democrática son, como cualquier ley, de obligado cumplimiento para todos, también para la Compañía de Jesús".

Y en esa misma linea está la reflexión de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez para quien es "una buena noticia que dejemos de honrar a estos traidores a la democracia como supuestos héroes. Esperamos que no se siga postergando la retirada. Instamos a la Compañía de Jesús y a la derecha política a que sean responsables, acaten la legalidad vigente y dejen de aferrarse a los símbolos de una dictadura sanguinaria. No los deja en buen lugar".