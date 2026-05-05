Así celebrará Gijón el Día de los Museos: apertura especial del Revillagigedo, muestras interactivas y puesta de largo de un cuadro de Martínez Abades

La red municipal de museos y el Evaristo Valle celebrarán el Día de los Museos que se celebra cada 18 de mayo con un programa especial de actividades a partir del jueves que viene. Entre las propuestas, destaca la puesta en valor de la exposición temporal de "Convivium" en el Revillagigedo, que modificará su horario para abrir al público también el lunes 18 y acogerá visitas guiadas. También se presentará al público una obra de Juan Martínez Abades, "Domingo en Somió", que ha sido adquirida recientemente por el Ayuntamiento y que se expondrá en la Casa Natal de Jovellanos. El Piñole acogerá una "instalación inmersiva" pensada especialmente para los niños y los museos arqueológicos realizarán talleres y visitas. El Museo del Pueblo de Asturias presentará varias propuestas, entre ellas un repaso a fotografías y cartas enviadas entre emigrantes asturianos a América y sus familias. Montserrat López Moro, edil de Cultura, explicó que el lema de este año, "Museos uniendo un mundo dividido", busca reivindicar los espacios museísticos como "lugares de encuentro".

Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, señaló que el programa de este año "refleja muy bien la diversidad de la red" de museos. La presentación, que se celebró este martes en el Museo Nicanor Piñole, dejó espacio a cada director museístico para explicar sus respectivas propuestas, y Paloma García, responsable de los museos arqueológicos, señaló que la temática de la efeméride este año encaja a la perfección con "Convivium", la muestra del Revillagigedo en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y citó a Cicerón cuando decía que lo que define un buen banquete, además de la comida, es el poder reunirse y conversar con amigos.

El palacio, además de abrir de manera excepcional el lunes 18, acogerá una charla sobre la vid y el vino (el jueves 14, a las 18.30), la presentación del nuevo catálogo que se ha hecho sobre la exposición (viernes 15, a las 18.00) y visitas guiadas durante el fin de semana. También habrá itinerarios guiados en los mismos días en la Campa Torres y las Termas serán escenario de un concierto de "Ensemble 4.70" el día 16 a las 20.30 horas. La villa de Veranes tendrá buses lanzadera y talleres de manualidades de mañana y tarde los fines de semana. La participación de los museos arqueológicos se completará con la retransmisión en diferido, también durante el fin de semana de los días 16 y 17, de una mesa redonda que se celebrará días antes en Madrid sobre el papel de este tipo de museos en las ciudades.

Saturnino Noval, responsable de los museos de bellas artes de la ciudad (la Casa Natal y el Piñole) destacó como actos de su parte del programa la citada presentación de la obra "Domingo en Somió", que data de 1901. "Es una obra hermosa que se ha podido comprar el año pasado", aseguró. La puesta de largo se acompañará de una conferencia a cargo de Javier Barón, jefe del departamento de pintura del siglo XIX del Prado. Será el jueves 14, a las 19.00 horas, en la Casa Natal. El mismo espacio acogerá al día siguiente, a las 19.30 horas, un recital musical de violonchelo y, el sábado, a las 20.00 horas, un concierto de "Lofácil" de electrónica experimental. El Piñole, por su lado, acogerá entre los días 15 y 17 en horarios variados una interesante "instalación inmersiva" sobre el imaginario de Nicanor Piñole.

Puertas abiertas y conciertos

Juan Alfonso Fernández García, director del Muséu de la Gaita, y en representación del Museo del Pueblo de Asturias, explicó que el recurso enmarca su parte del programa en cuatro tipos de "fracturas": la social, la de género, la de la inmigración y la estética. El museo hará con ellas varias propuestas interesantes, entre ellas un taller sobre "la dimensión cooperativa de la comunidad rural" (el viernes día 15, a las 16.00) y una visita guiada para ver fotografías y cartas de emigrantes asturianos con sus familias (días 16 y 17, a las 12.00). El Museo del Ferrocarril, según explicó Nuria Vila, será escenario el día 15 de una proyección audiovisual en colaboración con el argentino Museo Ferroviario Juan Murray (a las 13.00 horas) y un concierto de "Ensamble 4.70" (20.00 horas). La Ciudadela de Celestino Solar acogerá durante toda la jornada del sábado un espectáculo de la compañía "Arrels de Bosc".

Por último, el Museo Evaristo Valle, según explicó Pablo Basagoiti, tendrá jornadas de puertas abiertas de viernes a domingo y varias actividades, entre ellas un taller sobre hojas con Noelia Velasco el día 17 a mediodía. El responsable museístico señaló también que celebraciones como la de la semana que viene, más allá de para organizar citas especiales, deben servir para promocionar las programaciones que los museos locales lanzan durante todo el año. "El objetivo es que el público siga yendo fuera del Día de los Museos o de la Noche Blanca. A los museos, más que ir, hay que volver. En ellos siempre están pasando cosas", aseguró.