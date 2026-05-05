La Compañía Asturiana de Comedias distingue en Gijón a la Federación de Teatro Amateur con su Premio Honorífico

Reconocimiento para un colectivo teatral de larga trayectoria en la región. Los socios de la Compañía Asturiana de Comedias, reunidos en asamblea extraordinaria en Gijón, han acordado por mayoría conceder su Premio Honorífico del año 2026 a la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (FETEAS). "Estamos muy agradecidos (a la Compañía Asturiana de Comedias) por que se acuerden de la labor que hacemos por el desarrollo del teatro amateur y la consecución del distintivo BIC para el teatro costumbrista asturiano", se congratuló el presidente de FETEAS, José Ramón López.

El jurado ha otorgado esta distinción a la entidad por "su compromiso con el teatro popular asturiano a través de sus labores como asociación de teatro amateur", destacando su papel como nexo de unión para un gran número de agrupaciones, entre las que se incluye la propia compañía otorgante. El acto oficial de entrega del galardón tendrá lugar el próximo sábado 18 de julio de 2026. La cita se celebrará en el hall del Teatro Jovellanos de Gijón.

La concesión de este premio honorífico responde a la intensa actividad que la Federación desarrolla en favor de las tablas regionales. Según recoge el fallo, se reconoce su capacidad para "fomentar y dar apoyo al teatro popular asturiano", una labor que no solo se limita a la programación de representaciones, sino que abarca dimensiones estructurales como la gestión administrativa, la formación de sus integrantes y una constante difusión a los medios de comunicación.

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Otro de los hitos principales que ha motivado este reconocimiento ha sido el papel activo de FETEAS en la protección institucional de la disciplina, tal como mencionó su presidente, ya que, según estima el fallo del premio, la entidad fue una pieza clave al "apoyar la candidatura de Bien de Interés Cultural (BIC)" para el Teatro Popular Asturiano, proceso que se ha culminado exitosamente este año al lograr la distinción.