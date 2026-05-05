La falta de pisos lleva al Ayuntamiento a plantearse ya reajustar su programa estrella para propiciar el alquiler

Un portal web operativo, una amplia campaña publicitaria, la colaboración de 23 agencias inmobiliarias de la ciudad, un sistema de concesión automatizado y por sorteo y una sola vivienda tramitada. Esa es la radiografía del programa "Gijón confía alquilando" cuando están a punto de cumplirse tres meses desde su presentación oficial en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Allí, el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), el concejal popular Guzmán Pendás, festejaba la puesta en marcha de un proyecto de impulso municipal y colaboración público-privada que iba a aumentar la oferta de pisos de alquiler en la ciudad. Y, con ello, bajar los precios. Nada de esto, por ahora.

La realidad es que desde Emvisa ya se está valorando la posibilidad de introducir algunas modificaciones en su programa estrella en materia de alquiler para intentar conseguir una mayor oferta de pisos que poner a disposición de los gijoneses. Para dentro de unos días está prevista la convocatoria de una reunión de trabajo con las agencias que colaboran en el proyecto para analizar la actual situación del mercado de alquiler y ver que opciones de mejora se pueden plantear en "Gijón, confía alquilando" en ese contexto. Para Pendás y su equipo el problema está mucho más allá de las fronteras de Gijón y de la capacidad de maniobra municipal: tiene que ver con la situación general del mercado del alquiler –con una oferta escasa que también sufren las inmobiliarias en la gestión estrictamente privada– y con el impacto de los cambios legislativos y debates políticos a nivel estatal que asustan a unos propietarios que no ven claro el futuro que les puede esperar tras arrendar su inmueble. "El problema es la incertidumbre en el mercado de alquiler provocado por la reciente intervención legislativa en contra del derecho a la propiedad de vivienda", indica el concejal y presidente de Emvisa.

Precisamente, cambiar el miedo por confianza a través de todas las garantías que Emvisa le da a los propietarios y que esa confianza se traduzca en que esos propietarios pongan en alquiler pisos hasta ahora vacíos es el mecanismo que da soporte a "Gijón confía alquilando". A los propietarios, Emvisa les ofrece pagar los gastos de gestión, un seguro de impagos de 15 meses, un seguro multirriesgo del hogar y otro seguro por daños vandálicos, además de facilitarles un préstamo sin intereses de hasta 4.000 euros para adecuar la vivienda. Otro valor para el propietario es que tendrá la total garantía de que el inquilino tiene la capacidad económica suficiente para sumir el pago de la renta.

Guzmán Pendás y Ángel Benavente, presidente y gerente de Emvisa, durante la presentación de "Gijón confía alquilando" / Lne

La cuestión económica también tiene su trascendencia. Como garantía para el inquilino, las bases del programa de Emvisa fija como precio máximo una renta de 650 euros al mes. Una simple búsqueda en un portal inmobiliario evidencia el problema de oferta que hay en esa horquilla de precios. De una oferta general de 369 viviendas en alquiler en toda la ciudad por 650 euros o menos solo se encuentran siete que se quedan en cuatro si se eliminan las que ya se anuncian directamente como alquileres de temporada.

El piso del estreno: un quinto sin ascensor en La Calzada

Otro elemento de valoración económica que se plantea en "Gijón confía alquilando" es que el precio de superficie construida no podrá superar los 11 euros por metro cuadrado. Ese mismo portal inmobiliario fija –en datos actualizados al mes de abril– en 11,3 euros el precio medio del metro cuadrado en Gijón. Por debajo de los 11 euros que impone «Gijón, confía alquilando» estaría la media en en los distritos Oeste, Sur y ElLlano.

Aunque presentado a principios de febrero para poner en marcha el operativo con las inmobiliarias, «Gijón confía alquilando» se estrenó el 10 de marzo ofertando un quinto sin ascensor y sin amueblar en La Calzada con una renta de 520 euros, a los que sumar otros 50 de gastos de comunidad. Se presentaron 50 solicitudes aunque al sorteo final solo pasaron 41 candidatos tras el primer filtrado automático que se hace sobre el cumplimiento de los requisitos. Desde entonces no se han ofertado más viviendas en esa plataforma.