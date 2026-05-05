El Foro de Asuntos Sociales de Eurocities arranca en Gijón hoy con presencia de 19 países y 48 ciudades

Hoy, martes, arranca en Gijón el Foro de Asuntos Sociales de Eurocities, una de las citas internacionales más relevantes en el ámbito de las políticas urbanas, el desarrollo económico sostenible y la innovación social. Con la participación de más de 150 delegados de 48 ciudades procedentes de 19 países diferentes, la ciudad asturiana toma oficialmente, gracias al impulso municipal, el testigo de la capital de los Países Bajos, Ámsterdam, para organizar un encuentro que se prolongará hasta el próximo jueves 7 de mayo bajo el lema "Tender puentes entre generaciones: ciudades que impulsan el trabajo inclusivo y las capacidades para todos".

El evento, que tiene como sede principal LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, se propone analizar durante tres días cómo los gobiernos pueden moldear un mercado laboral más justo, sostenible y orientado a la conciliación familiar frente a los rápidos cambios tecnológicos y demográficos.

La programación comienza con una mañana dedicada a reuniones técnicas y sesiones de bienvenida para los nuevos miembros de la red Eurocities, dando paso a la inauguración institucional a las 14.15 horas. En este acto intervendrán Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, y Myriam Bencharaa, presidenta del foro, seguidas de una ponencia de la eurodiputada asturiana del Partido Popular Susana Solís, a las 14.35 horas.

Este primer día se completará, por la tarde, con talleres donde representantes de ciudades como La Haya o Gotemburgo expondrán sus estrategias de inclusión, mientras que Gijón presentará su programa de conciliación familiar 11x12 como modelo de éxito local para apoyar a padres y cuidadores.

Calidad del empleo y formación

El miércoles, el foro centrará su actividad en la calidad del empleo y el papel de las ciudades como motores de cohesión. La jornada arrancará a las 9.30 horas con una conferencia de Lukas Kleine-Rueschkamp, responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que servirá de preámbulo a un debate sobre salarios dignos y entornos laborales diversos. A partir de las 14.30 horas, la actividad se trasladará al terreno con una serie de visitas técnicas donde los delegados internacionales conocerán de primera mano el ecosistema de innovación gijonés, incluyendo la Agencia Local de Empleo, la Escuela de Segunda Oportunidad, el Jardín Botánico Atlántico, el Parque Científico Tecnológico y el Centro de Seguridad Marítima Jovellanos, finalizando el día con una cena oficial en la Colegiata de San Juan Bautista.

El encuentro concluirá su actividad el jueves, con una mañana dedicada a las capacidades laborales y la formación permanente. Desde las 9.30 horas se desarrollarán sesiones que contarán con la participación de ciudades como Fuenlabrada (Madrid) y la finlandesa Turku para abordar el apoyo a colectivos vulnerables y el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. El foro concluirá oficialmente a las 12.15 horas con una sesión de clausura liderada por Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales de Gijón, y Solène Molard, responsable de asuntos sociales de Eurocities.