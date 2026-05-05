El Foro de Asuntos Sociales de Eurocities defiende la creación de empleo desde una vertiente social
Ángela Pumariega ensalza ante 19 países el programa del 11x12 y la labor de la Agencia Local de Empleo y la Escuela de Segunda Oportunidad
El Foro de Asuntos Sociales de Eurocities que se celebra hasta este jueves en Gijón, con 150 delegados de 48 ciudades, se inauguró ayer en LABoral Centro de Arte con una defensa a que las políticas locales de empleo incorporen enfoques comunitarios y en contra de la desigualdad social. El evento, en el que participan 19 países, toma este año el lema de "Tender puentes entre generaciones: ciudades que impulsan el trabajo inclusivo y las capacidades para todos", y está sirviendo para que Gijón, la anfitriona, pueda dar a conocer algunos proyectos locales como el programa de conciliación del 11x12 y la Escuela de Segunda Oportunidad. "El empleo de calidad y la inclusión social no son metas separadas, sino un objetivo común", defendió la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, durante la inauguración de la jornada, que contó también con la participación de la eurodiputada Susana Solís Pérez.
En la primera jornada de este martes se presentaron ante los asistentes el citado programa 11x12, que se defendió como un programa orientado a "reducir las barreras relacionadas con el cuidado en el empleo". Los ponentes señalaron que, al habilitar una red de centros educativos que atienden a alumnos fuera del horario lectivo, los menores reciben apoyo en sus deberes y refuerzos en tareas culturales y deportivas mientras, a la vez, se apoya "la conciliación del cuidado y el trabajo" a sus familias, evitando el riesgo de que sus carreras profesionales se vean afectadas por incompatibilidades horarias.
Junto al programa gijonés, se dieron a conocer también un programa de La Haya que apoya proyectos piloto sobre inclusión laboral. Uno de estos planes opera en una zona de la ciudad afectada por "desigualdades socioeconómicas" y paro de largo recorrido creando un "entorno protegido de emprendimiento" para impulsar la creación de puestos de trabajo. Otro proyecto presentado ayer se realiza en Gotemburgo (Suecia) y apuesta por planes de prevención de la exclusión laboral de personas de grupos de edad vulnerables (en general personas muy jóvenes o cercanas a la jubilación) y que sufren de adicciones.
Defendió Pumariega, por su parte, la labor de la Escuela de Segunda Oportunidad, que trabaja con jóvenes de entre 14 y 29 años, y el esfuerzo formativo de la Agencia Local de Empleo. "No son programas aislados. Son parte de una filosofía compartida: que no se puede promover el empleo sin atender las condiciones que lo hacen posible", aseguró. Para estos próximos días de foro hay previstas visitas a estos dos recursos citados por Pumariega y también al Jardín Botánico y su escuelataller, al Parque Científico y Tecnológico y al Centro de Seguridad Marítima Jovellanos, entre otros.
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