Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Foro de Asuntos Sociales de Eurocities defiende la creación de empleo desde una vertiente social

Ángela Pumariega ensalza ante 19 países el programa del 11x12 y la labor de la Agencia Local de Empleo y la Escuela de Segunda Oportunidad

Por la izquierda, Carla Álvarez Sanjurjo, Jorge González-Palacios, Susana Solís Pérez, Ángela Pumariega, Myriam Bencharaa y Guzmán Pendás, en LABoral Centro de Arte. .

Por la izquierda, Carla Álvarez Sanjurjo, Jorge González-Palacios, Susana Solís Pérez, Ángela Pumariega, Myriam Bencharaa y Guzmán Pendás, en LABoral Centro de Arte. . / Marcos León

S. F. Lombardía

El Foro de Asuntos Sociales de Eurocities que se celebra hasta este jueves en Gijón, con 150 delegados de 48 ciudades, se inauguró ayer en LABoral Centro de Arte con una defensa a que las políticas locales de empleo incorporen enfoques comunitarios y en contra de la desigualdad social. El evento, en el que participan 19 países, toma este año el lema de "Tender puentes entre generaciones: ciudades que impulsan el trabajo inclusivo y las capacidades para todos", y está sirviendo para que Gijón, la anfitriona, pueda dar a conocer algunos proyectos locales como el programa de conciliación del 11x12 y la Escuela de Segunda Oportunidad. "El empleo de calidad y la inclusión social no son metas separadas, sino un objetivo común", defendió la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, durante la inauguración de la jornada, que contó también con la participación de la eurodiputada Susana Solís Pérez.

En la primera jornada de este martes se presentaron ante los asistentes el citado programa 11x12, que se defendió como un programa orientado a "reducir las barreras relacionadas con el cuidado en el empleo". Los ponentes señalaron que, al habilitar una red de centros educativos que atienden a alumnos fuera del horario lectivo, los menores reciben apoyo en sus deberes y refuerzos en tareas culturales y deportivas mientras, a la vez, se apoya "la conciliación del cuidado y el trabajo" a sus familias, evitando el riesgo de que sus carreras profesionales se vean afectadas por incompatibilidades horarias.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Junto al programa gijonés, se dieron a conocer también un programa de La Haya que apoya proyectos piloto sobre inclusión laboral. Uno de estos planes opera en una zona de la ciudad afectada por "desigualdades socioeconómicas" y paro de largo recorrido creando un "entorno protegido de emprendimiento" para impulsar la creación de puestos de trabajo. Otro proyecto presentado ayer se realiza en Gotemburgo (Suecia) y apuesta por planes de prevención de la exclusión laboral de personas de grupos de edad vulnerables (en general personas muy jóvenes o cercanas a la jubilación) y que sufren de adicciones.

Noticias relacionadas y más

Defendió Pumariega, por su parte, la labor de la Escuela de Segunda Oportunidad, que trabaja con jóvenes de entre 14 y 29 años, y el esfuerzo formativo de la Agencia Local de Empleo. "No son programas aislados. Son parte de una filosofía compartida: que no se puede promover el empleo sin atender las condiciones que lo hacen posible", aseguró. Para estos próximos días de foro hay previstas visitas a estos dos recursos citados por Pumariega y también al Jardín Botánico y su escuelataller, al Parque Científico y Tecnológico y al Centro de Seguridad Marítima Jovellanos, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
  2. Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. El calvario de los vecinos del edificio La Estrella de Gijón: 'Hay gente entrando en depresión porque no saben cómo van pagar
  4. Vecinos 'secuestrados' en un edificio de Gijón de 13 plantas tras dos meses sin ascensores: 'No nos avisaron del problema
  5. Los perros del criadero ilegal de Gijón, una semana después de su rescate: varias perras de parto y las primeras familias recogiendo los cachorros que compraron
  6. Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza 'con una pistola': en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
  7. Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: 'Forma parte de la memoria colectiva de Gijón
  8. Gijón pierde uno de sus merenderos más queridos: Casa Arturo se despide tras 75 años de historia

El Foro de Asuntos Sociales de Eurocities defiende la creación de empleo desde una vertiente social

El Foro de Asuntos Sociales de Eurocities defiende la creación de empleo desde una vertiente social

El instituto gijonés Padre Feijoo rinde homenaje a las víctimas españolas del nazismo: "Es clave que todos estemos sensibilizados"

El instituto gijonés Padre Feijoo rinde homenaje a las víctimas españolas del nazismo: "Es clave que todos estemos sensibilizados"

Manuel Jesús Álvarez, profesor del Doña Jimena, gana el premio de ensayo Rosario de Acuña con un repaso a la derecha política en la Transición

Manuel Jesús Álvarez, profesor del Doña Jimena, gana el premio de ensayo Rosario de Acuña con un repaso a la derecha política en la Transición

La bronca política por la orden del Principado de retirar Héroes del Simancas: la derecha habla de decisión sectaria y la izquierda de cumplir la ley

La bronca política por la orden del Principado de retirar Héroes del Simancas: la derecha habla de decisión sectaria y la izquierda de cumplir la ley

Preocupación en el barrio gijonés de El Llano por robos casi "diarios" en una tienda de regalos y gominolas: "Estamos hartos"

Preocupación en el barrio gijonés de El Llano por robos casi "diarios" en una tienda de regalos y gominolas: "Estamos hartos"

De Amsterdam a Barcelona: la inspiración del PSOE para un nuevo proyecto de vivienda en Gijón

De Amsterdam a Barcelona: la inspiración del PSOE para un nuevo proyecto de vivienda en Gijón

La emotiva exposición de pintura de un abuelo gijonés y su nieta de 10 años abre sus puertas en El Llano

La emotiva exposición de pintura de un abuelo gijonés y su nieta de 10 años abre sus puertas en El Llano

El Hospital de Cabueñes despide a 60 residentes y distingue a Carmen Díaz por su "excelencia": "Ha dejado huella"

El Hospital de Cabueñes despide a 60 residentes y distingue a Carmen Díaz por su "excelencia": "Ha dejado huella"
Tracking Pixel Contents