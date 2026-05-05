Gijón acoge este fin de semana la segunda edición del Asturias Bike Weekend, en la Feria de Muestras

El recinto ferial Luis Adaro de Gijón (la Feria de Muestras) acoge este fin de semana la segunda edición del Asturias Bike Weekend, un certamen en torno a la bicicleta desde el punto de vista del deporte, ocio, turismo y sostenibilidad, en el que participarán más de 30 expositores y durante la que se organizarán charlas y contará con un circuito de ciclohabilidad para probar bicicletas, una exposicón de maillots y el Museo de la bicicleta, un recorrido por la evolución del ciclismo con un especial guiño a la historia de ciclismo asturiano, destacando la trayectoria del gijonés Chechu Rubiera.

El evento se celebrará el viernes en horario de 17.00 a 20.30, el sábado de 11.00 a 20.30 y el domingo de 11.00 a 17.00. La entrada costará dos euros. El domingo por la mañana la entrada será gratuita para quienes acudan a la Feria en bicicleta.

El evento fue presentado este martes en el Ayuntamiento de Gijón por parte de la vicealcaldesa, Ángela Pumariega; la viceconsejera de turismo, Lara Martínez y el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso. También asistieron el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador; el edil de deportes, Jorge Pañeda y el de movilidad, Pelayo Barcia.

Epicentro de la bicicleta en el norte de España

"Es un evento que no sólo habla de deporte o de ocio, sino que representa una apuesta decidida por la actividad económica, el tejido empresarial y el desarrollo de nuestra ciudad", que además posiciona a Gijón como un referente en el norte de España en este sector, destacó Pumariega, quien añadió que Asturias Bike Weekend será un punto de encuentro entre empresas, representates del sector y posibles compradores, "donde se van a mostrar las últimas novedades del sector de la bicicleta".

Álvaro Alonso también incidió en la faceta de "dinamización económica" con iniciativas como esta. Un evento que "va a convertir a Asturias y Gijón en el epicentro de la bicicleta del norte de España" y destacó el apoyo de la Cámara al sector. También apunto que esta edición ha mejorado notablemente respecto a la primera.

Por su parte, Lara Martínez, incidió en que el Asturias Bike Weekend es "más que un evento deportivo", resaltado que se trata de una apuesta por el emprendimiento gijonés y "por el modelo de turismo en el que creemos, un turismo activo, saludable, sostenible y con capacidad de atraer talento, visitantes y oportunidades reales".