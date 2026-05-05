El Hospital de Cabueñes despide a 60 residentes y distingue a Carmen Díaz por su "excelencia": "Ha dejado huella"

El Hospital Universitario de Cabueñes celebró este martes "la calidad, la empatía, el esfuerzo, la vocación y el compromiso" de los 60 médicos y enfermeros que finalizan este año su etapa como residentes. Ellos fueron los grandes protagonistas de un acto de despedida en el que se destacó que "todos habéis aprendido a mirar a los pacientes como el centro del sistema" y en el que se premió por su "excelencia" a Carmen Díaz González, residente de Medicina Intensiva.

Por la izquierda, Alejandro Bolao, Carmen Díaz, María José Gómez y Paula Recena, este martes, en el Hospital de Cabueñes. / N. M. R.

Por segundo año consecutivo, la Comisión de Docencia del Hospital de Cabueñes realizó la entrega del "Premio a la Excelencia en Formación Sanitaria Especializada". Esta vez recayó sobre Carmen Díaz González, una joven de Pola de Lena que se mostró "muy agradecida e ilusionada". Tras completar Medicina en Madrid, Díaz siempre tuvo claro que quería volver a su región. "Han sido 5 años muy buenos. He conocido a gente muy buena y me llevo un grupo de amigos increíble", expresó Díaz, quien al igual que la mayoría del resto de residentes que finaliza su etapa en Cabueñes espera conseguir plaza en el hospital gijonés.

Más allá del galardón, el acto se centró principalmente en el reconocimiento a la labor desarrollada por los 60 residentes que culminan su formación en Cabueñes en 2026. La directora de Salud Pública del área sanitaria III Oriente, María José Gómez, destacó que "aquí habéis pasado unos años transformadores que os sirven para ahora tener la capacidad de enfrentaros a decisiones difíciles en entornos complejos". En esa misma línea se pronunció la directora de Atención Hospitalaria, Isabel González Fouces, que resaltó que "veros aquí nos recuerda que los esfuerzos de todos estos años ha dado su fruto". "Habéis aprendido a formar parte de esta familia que es la sanidad gijonesa y asturiana. Cabueñes siempre será vuestra casa", aseveró González Fouces.

Respecto al premio que recibió Carmen Díaz, la directora de Atención Hospitalaria incidió en que "ha llegado a impulsar mejoras en la práctica clínica y ha dejado una huella reconocible en su servicio". "Ha representado lo mejor que un residente puede ser", zanjó. Si bien, defendió que "aunque el premio lleva su nombre, quiero que sepan que la excelencia fue colectiva".

El acceso de las enfermeras a plazas especializadas

Tanto los residentes como los familiares que quisieron acompañarles en el salón de actos de Cabueñes se mostraron emocionados a lo largo de una cita en la que hubo tiempo para recordar algunos de los instantes que han vivido en los últimos años. "Hacemos un balance positivo. Hemos recibido muy buena formación", comentó la enfermera Nerea Roza.

Precisamente, durante el acto se hizo hincapié en que el próximo 18 de mayo se oficializará el documento pionero con el que Asturias dispondrá de un total de 349 plazas de enfermería de especialista, las cuales permitirán definir las competencias profesionales de las especialidades de enfermería. En total, en Gijón se concederán 111 de esas plazas. Para profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria habrá 59, para Pediatría 23, para Salud Mental 16 y para Trabajo una. "Es una buena noticia que haya esas categorías. Poder implantar estas figuras de forma real en el sistema sanitario es parte del desarrollo profesional", valoró la subdirectora de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria del área III Oriente, Beatriz Braña Marcos.