IU urge cancelar ya "Gijón confía alquilando" para dejar de "despilfarrar dinero público"

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, ha instado al gobierno local a "cancelar" ya el programa "Gijón confía alquilando" aludiendo a que "solo sirve para despilfarrar dinero público" tras haberse "constatado su fracaso". La Empresa Municipal de la Vivienda puso en macha hace tres meses ese programa en colaboración con una veintena de inmobiliarias para incentivar la salida al mercado del alquiler de vivienda vacía aportando a los propietarios una serie de garantías. Por ahora solo se ha gestionado una vivienda y la falta de pisos ha llevado a la empresa que preside el edil popular Guzmán Pendás a plantearse ya incorporar cambios a las bases del programa, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Desde la presidencia de Emvisa se culpa de la situación a la normativa estatal que genera incertidumbre a los propietarios.

"Tras el Plan Llave, ésta es la segunda política de vivienda de Foro y PP que anuncian como estrella y acaba estrellada. La clave del fracaso está en su orientación: la derecha sigue concibiendo la vivienda como un negocio y no como un derecho”, denunció Javier Suárez Llana que comparó el "Gijón confía alquilando" con el "Alquilámoste" que su organización política impulsa desde la consejería de Vivienda que encabeza Ovidio Zapico. Desde IU Gijón se pide al gobierno municipal de la ciudad que haga como el de Oviedo y se vincule al programa autonómico "en vez de crear copias malas".

IU votó en su momento en contra de la puesta en marcha de "Gijón confía alquilando" porque “ no aportaba ninguna facilidad a los inquilinos, con alquileres de hasta 650 euros incompatibles con las ayudas al alquiler de la propia Empresa Municipal de la Vivienda, y solo servía para que las agencias inmobiliarias a quien se cedió la gestión de intermediación hicieran caja. El tiempo no solo nos ha dado la razón, sino que además ha demostrado que tampoco ha tenido aceptación entre los propietarios de viviendas vacías: en 3 meses, una sola vivienda alquilada”.

La propuesta de IU es cancelar el programa municipal y reorientar los 400.000 euros presupuestados para su desarrollo este año a la compra de vivienda para destinarla a alquiler asequible y colaborar con el Principado. Asegura IU que "Alquilámoste" está consiguiendo bajar los precios de los alquileres en Asturias. "En Xixón la reducción media es de 418 euros mensuales en la renta de las viviendas alquiladas", explica Suárez Llana.