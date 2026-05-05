La izquierda denuncia el "batacazo" del gobierno local con su programa de impulso al mercado del alquiler y piden que se cancele ya

PSOE, IU y Podemos han unidos sus voces para denunciar un "nuevo fracaso" de las políticas de vivienda del gobierno municipal de Foro y PP. Una crítica centrada en el programa "Gijón confía alquilando" pero que no se olvidaba del Plan Llave. Desde la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) se puso en macha hace tres meses el programa "Gijón confia alquilando" en colaboración con una veintena de inmobilibarias para incentivar la salida al mercado del alquiler de vivienda vacía aportando a los propietarios una serie de garantías. Por ahora solo se ha gestionado una vivienda y la falta de pisos ha llevado a la empresa que preside el edil popular Guzmán Pendás a plantearse ya incorporar cambios a las bases del programa, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Desde la presidencia de Emvisa se culpa de la situación a la normativa estatal que genera incertidumbre a los propietarios.

"Se han dado un buen batacazo teniendo en cuenta que nos lo vendieron como un programa revolucionario y a día de hoy es un absoluto fracaso, al igual que el resto de las políticas de vivienda de este gobierno", concretó el socialista Tino Vaquero para quien "no se puede hacer peor". Vaquero denuncia que el programa de Emvisa no ha convencido ni a los propietarios "que era para quien estaba pensado y en quienes se invertía todo el dinero".

Y un último mensaje desde el PSOE: "Alguien tendrá que asumir responsabilidades por este rotundo fracaso. La Alcaldesa no puede mirar para otro lado ante el primer problema de los ciudadanos y no puede consentir que un programa municipal, al que ha destinado casi medio millón de euros, lleve tramitado un único expediente en tres meses; tendrá que adoptar decisiones, cuesten lo que cuesten y caiga quien caiga”.

Desde IU se tiene claro qué toca hacer ahora mismo: cancelar "Gijón confía alquilando" ya que "solo sirve para despilfarrar dinero público". "Tras el Plan Llave, ésta es la segunda política de vivienda de Foro y PP que anuncian como estrella y acaba estrellada. La clave del fracaso está en su orientación: la derecha sigue concibiendo la vivienda como un negocio y no como un derecho”, denunció Javier Suárez Llana que comparó el "Gijón confía alquilando" con el "Alquilámoste" que su organización política impulsa desde la consejería de Vivienda que encabeza Ovidio Zapico. Desde IU Gijón se pide al gobierno municipal de la ciudad que haga como el de Oviedo y se vincule al programa autonómico "en vez de crear copias malas".

Sin alquileres por debajo de los 600 euros

Olaya Suárez, portavoz de Podemos, preguntará al gobierno en el Pleno de la próxima semana por las políticas de vivienda y lo hará tras las informaciones publicadas en LA NUEVA ESPAÑA sobre la situación de "Gijón confia alquilando" y la subida de precios del alquiler en el primer trimestre del año en la ciudad que dejan el mercado sin pisos por menos de 600 euros.

Suárez habla de "fracaso sin paliativos" de este programa y del Plan Llave. “Que dejen de echar culpas a las leyes y a otras administraciones y prueben algo distinto a sus recetas caducas neoliberales, porque están dando la espalda a las necesidades fundamentales de los y las gijonesas”, replica la líder de la formación forista que acusa al gobierno de Carmen Moriyón de preferir "seguir protegiendo los intereses de quienes tienen la culpa de la situación que vivimos, de los rentistas, los especuladores y el lobby inmobiliario”, con la consecuencia de “un nulo beneficio para la ciudadanía y tres años perdidos en materia política mientras los precios se siguen disparando”.