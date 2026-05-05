El primer MIR de Urgencias de la historia se formará en el Hospital de Cabueñes: "Me gusta Gijón por su calidad de vida y por la playa de San Lorenzo"

"Aportaré juventud, ganas de trabajar y compañerismo". Con estas palabras se pronunció este martes David Pastor Fernández apenas unas horas después de haber elegido realizar su formación como Médico Interno Residente (MIR) en el servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes. Pastor, quien obtuvo el puesto número 824 en el examen, se ha convertido en el primer MIR de Urgencias de la historia, ya que esta nueva especialidad de 4 años se estrena en 2026.

David Pastor. / LNE

David Pastor, nacido en Astorga en el año 2001, completó el grado en Medicina en Oviedo, la ciudad en la que también se preparó para llevar a cabo el examen MIR. Fue en marzo de 2025 cuando se produjo su primer contacto con el que a partir de junio se convertirá en su lugar de trabajo. "Acudí a las jornadas de puertas abiertas que hicieron y me encantó lo que me encontré. Me indicaron que se centrarían en ayudarme y estoy seguro de que será una buena experiencia", explicó Pastor.

A pesar de que llegó a dudar en algunos instantes por ser Medicina de Urgencias y Emergencias una nueva especialidad, Pastor tuvo todo claro en las últimas jornadas. "Creo que este tipo de trabajo es bastante dinámico y conlleva que tengas que saber un poco de todas las especialidades. Siempre me llamó la atención", apuntó el joven leonés, quien desde pequeño sintió su pasión por la medicina. "Siempre supe que querría dedicarme a ello", agregó Pastor, cuya pareja, Clara, es ovetense. Además, este joven leonés tiene a otros familiares residentes en Asturias.

Un "orgullo" para el servicio

David Pastor comenzará su nueva etapa como residente en Cabueñes a principios de junio. Esa nueva andadura la afronta "con muchas ganas". "Espero que me pueda adaptar bien", comentó Pastor, quien eligió Gijón por "su calidad de vida, por ser una ciudad tranquila y por tener un hospital que no es tan grande".

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En el servicio de Urgencias de Cabueñes celebraron este martes que el primer MIR eligiera realizar su etapa de formación en el hospital gijonés. "Ha sido una gran noticia. Seguro que eso nos va a aportar mucha ilusión, savia nueva y motivación", argumentó la médica Arancha Martín, quien al igual que el resto de sus compañeros destacó que "David nos pareció un chico muy simpático, activo y motivado". "Estamos muy contentos. Es un orgullo que haya seleccionado Cabueñes", resaltaron.