El Principado avala la retirada del "Héroes del Simancas" de Gijón y aboca al conflicto con los jesuitas a los juzgados

El Principado dará luz verde a la retirada del monumento "Héroes del Simancas" del colegio de la Inmaculada. Así lo comunicó este martes el consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, en la Junta General, en el marco de una respuesta a Vox. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, pondrá su firma en una resolucion que da un plazo de cuatro meses para eliminar el memorial del Simancas.

Una decisión que, por un lado, aboca el conflicto a los tribunales, y que por otro ha levantado ya las críticas políticas. "Quieren utilizar su sectarismo ideológico para meter la piqueta al edificio del colegio. Zapico utiliza de manera sectaria una ley, Barbón lo permite y, por tanto, ambos son culpables", critica el presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz.

La obra de Manuel Álvarez Laviada se inauguró a finales de 1958 en el colegio de los jesuitas. Es una gran cruz custodiada por dos ángeles y con el mensaje tallado en piedra de "Disparad sobre nosotros. Simancas 18 julio 1936-21 agosto 1936. Caídos por Dios y por la Patria ¡Presentes!". Desde la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) se impulsó su retirada amparándose en la Ley de Memoria Democrática, pero finalmente fue la consejería de Vivienda, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que lidera Ovidio Zapico quien tramitó el expediente.

Contra esa tramitación alegaron desde la Compañía de Jesús. En concreto, instaron al Principado a mantener el elemento monumental del "Héroes del Simancas" por su "valor artístico" y, en vez de retirar la pieza, "resignificarla" con una solución "pactada" con la dirección general de Memoria Democrática del Principado. Recordaban los jesuitas en esas alegaciones que "el grupo escultórico ahora cuestionado es obra del artista Manuel Álvarez-Laviada, represaliado por el franquismo, y posee un valor artístico y patrimonial reconocido". "Somos los primeros interesados en promover los valores de verdad, paz, reparación y garantías de no repetición, plenamente alineados con los objetivos de la memoria democrática, siempre que su aplicación se realice desde criterios no sectarios y respetuosos con la complejidad histórica", añadían.

Esas alegaciones han sido desatendidas por el Principado. Tampoco parece haber servido la oposición mostrada desde el Ayuntamiento de Gijón, que en más de una ocasión se han mantenido contrarios a esta medida. Pero hoy mismo está previsto que Zapico firme la resolución que avala la retirada de "Héroes del Simancas".

Esta decisión del socio minoritario del Gobierno del Principado puede no ser definitiva. Por un lado, cabe interponer recurso de reposición ante la medida y, a mayores, de no resolverse, el conflicto estaría abocado a los tribunales.

Las críticas ha Zapico no se han hecho esperar. “Nos parece en primer lugar una decisión contraria al sentir mayoritario de nuestra ciudad que lo que quiere es conservar sus elementos patrimoniales principales y también que se abra una senda de concordia frente al revisionismo de la izquierda”, lamentó el popular Andrés Ruiz.

Desde el Ayuntamiento, durante un Pleno, elportavoz del gobierno local recordó que "la historia no se elimina; se estudia y se cuenta, no se puede interpretar nunca desde el sectarismo".