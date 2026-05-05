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Un simulacro de intervención antiterrorista bloqueará mañana los accesos a la Feria de Muestras de Gijón para tráfico y peatones

Acceso principal al recinto ferial Luis Adaro, con el Pabellón de Caja Rural de Asturias en obras.

Acceso principal al recinto ferial Luis Adaro, con el Pabellón de Caja Rural de Asturias en obras. / Ángel González

A. R.

Gijón

El recinto de la Feria de Muestras de Gijon, "Luis Adaro" será el escenario mañana miércoles de un simulacro de atentado terrorista, coordinado por la Comisaría de Policía Nacional de Gijón. Según han explicado desde la institución, con la operativa montada se intenta poner a prueba la capacidad de reacción y la coordinación de los cuerpos de seguridad en la ciudad de Gijón.

El ejercicio dará comienzo a las 10.00 horas en el interior de la Feria de Muestras y tendrá una duración aproximada de dos horas. En el mismo participarán unidades especializadas de la Jefatura Superior de Asturias y agentes de la Comisaría de Gijón.

Con motivo del simulacro, y para garantizar la seguridad de los participantes y el realismo de las maniobras, se acotará un perímetro que limitará la movilidad en puntos clave en el entorno de la Feria.

Así que los conductores deberán tener en cuenta que el acceso tanto desde el Piles como desde Viesques o Somió sufrirá limitaciones durante el ejercicio. En cuanto a los peatones, el paso desde el Piles quedará limitado.

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Dado el impacto que suelen tener los despliegues de policías en la ciudad, por el uso de luces, sirenas y controles instalados con personal que porta armas, desde la Comisaría de Gijón se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y se ha hecho un llamamiento a la calma ante el operativo. De hecho, se reconoce que el simulacro incluirá un uso intensivo de todos los elementos policiales que les son propios, y y la presencia de agentes armados y uniformados, por lo que agradecen de antemano "la colaboración y comprensión de los vecinos por las molestias que estas maniobras puedan ocasionar".

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