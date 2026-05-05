Un subfusil de guerra, pistolas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos: gran golpe al tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos en Gijón y Oviedo

Un subfusil de guerra, armas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos. Ese es el balance del operativo policial que ha permitido desarticular un punto de tráfico de armas en Asturias cuyo cabecilla, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, operaba desde un trastero del barrio gijonés de Laviada. Junto a este individuo, que ingresó en prisión preventiva por orden judicial, han sido detenidas otras cuatro personas entre Gijón y Oviedo en el marco de la operación "Storages".

La operación policial explotó la semana pasada. Guías caninos, agentes de la Científica y un buen número de policías de la Brigada de Información hicieron un amplio despliegue en la calle los Pedregales del barrio gijonés de Laviada, ubicado entre Magnus Blikstad y la avenida de la Constitución. Durante varias horas estuvieron revisando los trasteros de un edificio donde los vecinos ya sospechaban de algo inusual desde hacía tiempo. "Algo se comentó en la última reunión de vecinos", afirmó una señora, que lleva tiempo viviendo en la zona.

Las pesquisas duraron alrededor de ocho meses. Finalmente, permitieron confirmar las sospechas y obtener un amplio botín. Los agentes intervinieron hasta 53 armas de fuego, cerca de 9.000 cartuchos de distintos calibres, pólvora, componentes esenciales para la fabricación de armas y diversas armas prohibidas, además de 10.000 euros. Entre el material incautado, señalan desde la comisaría de El Natahoyo, destaca un subfusil de guerra, así como bastones-pistola y bastones-estoque, que ocultan en su interior mecanismos de disparo o armas blancas.

En imágenes: espectacular redada policial contra el tráfico de armas en Gijón / Ángel González

El principal encausado era conocido por los agentes. Durante esta nueva investigación los agentes constataron que el principal investigado "permanecía largos periodos en el interior del local, donde empleaba maquinaria especializada, como torno profesional y equipos de soldadura industrial". También se corroboró durante las pesquisas que "realizaba la recarga de cartuchería metálica, disponiendo de herramientas específicas, así como de pólvora y vainas, además de dedicarse a la compraventa de munición al margen de los cauces legales establecidos".

Piezas de origen precolombino

Las labores policiales permitieron tirar del hilo hasta localizar a más implicados en la trama. En concreto, se pudo identificar a varios proveedores y clientes del entramado que también han sido detenidos este operativo llevado a cabo por las brigadas de Información de Gijón y Oviedo con colaboración de la sede nacional. De las actuaciones entiende el Juzgado de Instrucción número 4.

Una de las sorpresas para los agentes, además de toda la munición y armas aprehendidas, llegó en uno de los registros realizados en Gijón. Hallaron piezas que podrían estar integradas en el Patrimonio Histórico Español, "entre ellas ánforas, lámparas de aceite, monedas de época romana, puntas de flecha y objetos de origen egipcio y precolombino". "El origen de estos efectos se encuentra actualmente en investigación", explican desde la comisaría de El Natahoyo.

Las diligencias continúan abiertas.

Golpe en Portugal contra dos asturianos

Este mismo año, el pasado marzo, otros dos asturianos, el taramundés Francisco Javier A. S., alias "El Tingas" y el gijonés Óscar Antonio V. F. –con antecedentes por tráfico de drogas– fueron detenidos tras incautarles un auténtico arsenal de armas de guerra y 1.500 kilos de cocaína. También fueron apresadas sus respectivas mujeres, ambas de origen colombiano.

La "operación Teia Branca/Telaraña Blanca" llevada a cabo por agentes de la policía portuguesa permitió intervenir hasta siete fusiles AK-47 Kaláshnikov, varios subfusiles checos Skorpion vz. 61, siete remolques de camión, con otras tantas narcolanchas, 22 coches de alta gama y gran potencia y cinco motos además de otra documentación falsa.